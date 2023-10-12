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Експерти ISW пояснили, чому росіяни активізували спроби атак у Авдіївки

Четвер 12 жовтня 2023 02:59
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Експерти ISW пояснили, чому росіяни активізували спроби атак у Авдіївки Фото: експерти ISW пояснили, чому росіяни активізували атаки у Авдіївки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Спроби атак росіян у районі Авдіївки Донецької області та навіть успіхи на тактичному рівні навряд чи призведуть до ширших оперативних та стратегічних переваг для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Кадри з геолокацією показують, що російські сили зосереджені на південний захід від Авдіївки. За останніми даними, російські сили не завершили оперативне оточення населеного пункту і, ймовірно, насилу зможуть це зробити. За даними експертів, Авдіївка також відома як добре укріплений та захищений український опорний пункт, що, ймовірно, ускладнить можливість російським військам наблизитися до населеного пункту або повністю його захопити.

Крім того, російські війська вже контролюють ділянки найважливішої дороги "Донецьк-Костянтинівка-Краматорськ-Слов'янськ" та інших трас, що проходять поблизу Авдіївки, тому гіпотетичне захоплення Авдіївки не відкриє нових шляхів просування для окупантів у Донецькій області.

На думку аналітиків ISW, російські війська, ймовірно, планують атакувати в районі Авдіївки, щоб скувати українські сили та не допустити їхньої передислокації на інші ділянки фронту.

Ключові висновки ISW

  • Українські війська продовжили контрнаступальні операції під Бахмутом, а також у Запорізькій області та, як повідомляється, 11 жовтня просунулися на обох ділянках фронту.
  • Російське військове командування продовжує вшановувати 810 бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, незважаючи на заяви про те, що бригада зазнала великих втрат, не виконала поставлених завдань і нібито перекинута на Херсонський напрямок.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, а також у районі Бахмута та на лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Представники Міністерства оборони Росії могли завербувати понад 1000 засуджених для служби у ПВК "Редут", що входить до структури Міноборони Росії.

Про те, що відбувається навколо міста, яке називають "воротами до Донецька" і яка мета росіян, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Авдіївка Донецька область Вторгнення Росії до України
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