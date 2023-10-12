Эксперты ISW объяснили, почему россияне активизировали попытки атак у Авдеевки

Попытки атак россиян в районе Авдеевки Донецкой области и даже успехи на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Кадры с геолокацией показывают, что российские силы сосредоточены к юго-западу от Авдеевки. По последним данным, российские силы не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, с трудом смогут это сделать. По данным экспертов, Авдеевка также известна как хорошо укрепленный и защищенный украинский опорный пункт, что, вероятно, усложнит возможность российским войскам приблизиться к населенному пункту или полностью захватить его.

Кроме того, российские войска уже контролируют участки важнейшей дороги "Донецк-Константиновка-Краматорск-Славянск" и других трасс, проходящих вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения для оккупантов в Донецкой области.

По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, планируют атаковать в районе Авдеевки, чтобы сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

Ключевые выводы ISW