Эксперты ISW объяснили, почему россияне активизировали попытки атак у Авдеевки
Попытки атак россиян в районе Авдеевки Донецкой области и даже успехи на тактическом уровне вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам для армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Кадры с геолокацией показывают, что российские силы сосредоточены к юго-западу от Авдеевки. По последним данным, российские силы не завершили оперативное окружение населенного пункта и, вероятно, с трудом смогут это сделать. По данным экспертов, Авдеевка также известна как хорошо укрепленный и защищенный украинский опорный пункт, что, вероятно, усложнит возможность российским войскам приблизиться к населенному пункту или полностью захватить его.
Кроме того, российские войска уже контролируют участки важнейшей дороги "Донецк-Константиновка-Краматорск-Славянск" и других трасс, проходящих вблизи Авдеевки, поэтому гипотетический захват Авдеевки не откроет новых путей продвижения для оккупантов в Донецкой области.
По мнению аналитиков ISW, российские войска, вероятно, планируют атаковать в районе Авдеевки, чтобы сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.
Ключевые выводы ISW
- Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом, а также в Запорожской области и, как сообщается, 11 октября продвинулись на обоих участках фронта.
- Российское военное командование продолжает чествовать 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота, несмотря на заявления о том, что бригада понесла крупные потери, не выполнила поставленных задач и якобы переброшена на Херсонское направление.
- Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, а также в районе Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
- Представители Министерства обороны России могли завербовать более 1000 осужденных для службы в ЧВК "Редут", входящей в структуру Минобороны России.
О том, что происходит вокруг города, который называют "воротами в Донецк" и какова цель россиян, - читайте в материале РБК-Украина.
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