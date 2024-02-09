Експерти ISW підрахували, яку суму допомоги отримала Україна з моменту вторгнення РФ

Україна отримала від союзників США у всьому світі, включаючи Європу, Азію та країни НАТО, допомогу у розмірі понад 178 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

Ця сума перевищує обсяги допомоги, які планують виділити самі США, з урахуванням пакета, що розглядається в цей час.

Допомога Україні від країн Європи

ЄС та його держави-члени надали Україні 148,5 млрд доларів (138 млрд євро), включаючи нещодавно оголошений пакет підтримки у розмірі 54 млрд доларів (50 млрд. євро), з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Сполучене Королівство пообіцяло виділити 15,1 млрд доларів на загальну підтримку України з лютого 2022 року, з яких 9 млрд доларів призначено для військової допомоги.

У лютому 2023 року Норвегія досягла багаторічної угоди з Україною про програму підтримки, яка надасть Україні 7 млрд доларів у період з 2023 по 2027 рік.

Норвегія зобов'язалася виділяти Україні близько 1,4 млрд доларів на рік і вже надала Україні близько мільярда доларів у 2022 році та близько 1,9 млрд доларів у 2023 році.

У рамках зміцнення співпраці між Туреччиною та Україною провідний турецький виробник безпілотних літальних апаратів "Baykar" у вересні 2023 року анонсував відкриття нового підприємства з виробництва БПЛА та сервісного центру для обслуговування безпілотників "Bayraktar TB2".

Планується, що завод та сервісний центр розпочнуть роботу до початку 2025 року.

Північна Македонія відправила Україні 10 партій військової допомоги, включаючи військову техніку радянських часів станом на листопад 2023 року.

Північна Македонія також навчає групи українських військовослужбовців та зобов'язалася продовжувати надавати підтримку Україні.

З листопада 2023 року Північна Македонія вже надала Україні 10 партій військової допомоги, зокрема військову техніку радянського зразка.

Крім цього, країна навчає групи українських військовослужбовців і зобов'язалася й надалі підтримувати Україну.

Допомога від Північної Америки

Канада виділила 1,8 млрд доларів на військову допомогу Україні з лютого 2022 року.

Канадські військові також навчили близько 40 тисяч українських військових та співробітників служби безпеки з 2015 року, і Канада розширила цю програму до березня 2026 року.

Допомога Україні від країн Азії

Південна Корея розширює виробництво найважливіших 155-мм артилерійських снарядів для поповнення західних запасів та підтримки продовження постачання боєприпасів в Україну.

Японія пообіцяла виділити Україні 4,5 млрд доларів у грудні 2023 року.

Японія також пообіцяла внести додатковий внесок у розмірі 37 млн доларів до фонду НАТО для надання додаткової підтримки обороні України в січні 2024 року.

Допомога Австралії та Нової Зеландії

Австралія надала близько 590 млн доларів у загальному обсязі військової та гуманітарної допомоги Україні станом на кінець жовтня 2023 року.

Нова Зеландія надала Україні понад 48,7 млн доларів у вигляді військової та гуманітарної допомоги станом на липень 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що Канада та Фінляндія обговорили спільну роботу з відновлення України.

До речі, Сенат США взявся за допомогу Україні, Детальніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.