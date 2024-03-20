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Експерти ISW: Кремль продовжує будувати коаліцію на противагу Заходу

Фото: Лідер КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія продовжує намагатися побудувати коаліцію на противагу Заходу, розвиваючи двосторонні відносини з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Експерти інституту навели кілька останніх фактів на підтвердження своїх висновків.

Вчора, 19 березня, в Москві заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко зустрівся зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном для обговорення ситуації на Корейському півострові.

Сторони звинуватили Сполучені Штати та їхніх союзників у загрозі військовій ситуації в північно-східній Азії та застерегли США від поширення "блокового мислення" в стилі холодної війни.

Росія, разом з тим, прагне до посилення відносин з Північною Кореєю. Вона отримала від КНДР балістичні ракети та артилерійські снаряди в обмін на ймовірну технологічну співпрацю та іншу невизначену підтримку, що викликало занепокоєння в Сеулі.

Крім того, посол Росії в Китаї Ігор Моргулов зустрівся з керівником китайського інформаційного агентства Сіньхуа Фу Хуа для обговорення двостороннього співробітництва в медіасфері.

В той же день, 19 березня, президент Ірану Ібрагім Раїсі провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити двосторонню співпрацю. Раїсі підтвердив свою готовність допомогти Росії стабілізувати регіон Південного Кавказу з огляду на поточні події у Вірменії та Азербайджані.

Прагнення Росії до зміцнення політичних і дипломатичних двосторонніх відносин з Пекіном, а також використання двосторонніх відносин з Іраном і Північною Кореєю для військової вигоди є типом "блокового мислення", в якому Лю і Руденко звинувачували США та їхніх союзників, зазначають в ISW.

Кремль використовує війну проти України, щоб підтримувати двосторонні відносини та створювати коаліцію держав, аби "урівноважити Захід", що тривалий час було центральним аспектом зовнішньої політики Росії, підкреслили експерти.

Нагадаємо, Путін у травні планує вирушити до Китаю для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Politico з посиланням на джерела повідомило, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, які, можливо, відбуватимуться у Швейцарії.

Велика сімка закликала Іран не передавати балістичні ракети Росії для використання в її війні проти України, попередивши про заходи проти Тегерана, якщо він це зробить.

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