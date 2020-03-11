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Эксперт: возвращение Яценюка во власть - худший план Зеленского

Новости » Политика     11.03.2020 - 15:11
Эксперт: возвращение Яценюка во власть - худший план Зеленского
Фото: Арсений Яценюк (РБК-Украина, Виталий Носач)

Политолог убежден, утверждение, что Яценюк "опытный переговорщик" с МВФ - неоправданно 

Возможное возвращение бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в действующие властные структуры является худшим вариантом для действующей власти. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель директора Украинского института политики Владислав Дзивидзинский, передает РБК-Украина.

"Зе-команда собирается вернуть во власть Арсения Яценюка. Интересно, какой из успехов этого политика сыграет в этом назначении решающую роль: двухлетнее падение ВВП, падение промышленного производства и экспорта, или платежки с космическими цифрами?" - пишет эксперт.

В то же время, политолог убежден, утверждение, что Арсений Яценюк нужен власти как "опытный переговорщик" с МВФ - абсолютно неоправданно.

"В последний раз Яценюк-финансист провел такую "реструктуризацию долга", что еще 20 лет Украине придется платить по этим счетам. Наверное, прокуратура не успела доложить президенту, что даже пресловутой "стены Яценюка", возведению которой он посвятил два года своего премьерства, и той нет. Остались только уголовные дела фигурантов дела", - подытожил эксперт.

Как ранее писало РБК-Украина, представитель Кабинета министров Украины в Верховной раде Елена Шуляк подала в отставку. По ее словам, она представляла в парламенте правительство предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука.

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Новости Украины Арсений ЯценюкВладимир ЗеленскийКабинет Министров Украины
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