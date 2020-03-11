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Експерт: повернення Яценюка у владу - найгірший план Зеленського

Новини » Політика     11.03.2020 - 15:11
Експерт: повернення Яценюка у владу - найгірший план Зеленського
Фото: Арсеній Яценюк (РБК-Україна, Віталій Носач)

Політолог переконаний, твердження, що Яценюк "досвідчений у переговорах з МВФ" - невиправдано

Можливе повернення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в діючі владні структури є найгіршим варіантом для чинної влади. Про це написав на своїй сторінці в Facebook заступник директора Українського інституту політики Владислав Дзивидзинський, передає РБК-Україна.

"Зе-команда збирається повернути у владу Арсенія Яценюка. Цікаво, який з успіхів цього політика зіграє в цьому призначенні вирішальну роль: дворічне падіння ВВП, падіння промислового виробництва nf експорту, або платіжки з космічними цифрами?" - пише експерт.

Водночас, політолог переконаний, твердження, що Арсеній Яценюк потрібен владі як "досвідчений дипломат" у переговорах з МВФ - абсолютно невиправдано.

"В останній раз Яценюк-фінансист провів таку "реструктуризацію боргу", що ще 20 років Україні доведеться платити за рахунками. Напевно, прокуратура не встигла доповісти президенту, що навіть горезвісна "стіна Яценюка", зведення якої він присвятив два роки свого прем'єрства, і того немає. Залишилися тільки кримінальні справи фігурантів справи", - підсумував експерт.

Як раніше писало РБК-Украина, представник Кабінету міністрів України у Верховній раді Олена Шуляк подала у відставку. За її словами, вона представляла в парламенті уряд попереднього прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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Новини України Арсеній ЯценюкВолодимир ЗеленськийКабінет Міністрів України
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