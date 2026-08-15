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Експерт вказав на ще одну перевагу контрольованого експорту газу

16:53 15.08.2026 Сб
1 хв
На думку експерта, експорт газу може дати додаткову валютну виручку, але він має залишатися під управлінням уряду
aimg Олександр Мороз
Експорт газу з України може дати додаткову валютну виручку (фото: Getty Images)

Україна може дозволити обмежений експорт газу, але лише за умови, що потреби внутрішніх споживачів повністю забезпечені, а держава зберігає контроль над обсягами продажу за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень Геннадія Рябцева.

"Так це можна зробити. Якщо задоволені потреби всіх українських споживачів, то тоді можна і організовувати", - зазначив він, коментуючи запропонований механізм контрольованого експорту в межах до 15% фактичного видобутку за попередній місяць.

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За його словами, якщо на ринку виникає надлишок енергоресурсів, його можна спрямовувати на зовнішні ринки та отримувати додаткову валютну виручку.

Водночас під час війни рішення про допустимі обсяги та напрямки таких поставок має залишатися за державою.

"Можна, звісно, але це справа уряду, тобто регулювання потоків, особливо під час війни, прерогатива уряду", - наголосив експерт.

Нагадаємо, за даними аналітиків, приватний видобуток газу в Україні досі залишається приблизно на 26% нижчим, ніж у 2021 році.

Як повідомлялось, президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що експортувати пропонується лише обмежену частину фактичного видобутку - ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни.

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