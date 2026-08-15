Експерт вказав на ще одну перевагу контрольованого експорту газу

"Так це можна зробити. Якщо задоволені потреби всіх українських споживачів, то тоді можна і організовувати", - зазначив він, коментуючи запропонований механізм контрольованого експорту в межах до 15% фактичного видобутку за попередній місяць.

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За його словами, якщо на ринку виникає надлишок енергоресурсів, його можна спрямовувати на зовнішні ринки та отримувати додаткову валютну виручку.

Водночас під час війни рішення про допустимі обсяги та напрямки таких поставок має залишатися за державою.

"Можна, звісно, але це справа уряду, тобто регулювання потоків, особливо під час війни, прерогатива уряду", - наголосив експерт.