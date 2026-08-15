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Эксперт указал на еще одно преимущество контролируемого экспорта газа

16:53 15.08.2026 Сб
2 мин
По мнению эксперта, экспорт газа может дать дополнительную валютную выручку, но он должен оставаться под управлением правительства
aimg Александр Мороз
Экспорт газа из Украины может дать дополнительную валютную выручку (фото: Getty Images)

Украина может разрешить ограниченный экспорт газа, но только при условии, что потребности внутренних потребителей полностью обеспечены, а государство сохраняет контроль над объемами продаж за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева.

"Так это можно сделать. Если удовлетворены потребности всех украинских потребителей, то тогда можно и организовывать", – отметил он, комментируя предложенный механизм контролируемого экспорта в пределах до 15% фактической добычи за предыдущий месяц.

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По его словам, если на рынке возникает избыток энергоресурсов, то его можно направлять на внешние рынки и получать дополнительную валютную выручку.

В то же время во время войны решение о допустимых объемах и направлениях таких поставок должно оставаться за государством.

"Можно, конечно, но это дело правительства, то есть регулирование потоков, особенно во время войны, прерогатива правительства", - подчеркнул эксперт.

Напомним, по данным аналитиков, частная добыча газа в Украине до сих пор остается примерно на 26% ниже, чем в 2021 году.

Как сообщалось, президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что экспортировать предлагается лишь ограниченную часть фактической добычи – ресурс, на который сейчас нет достаточного спроса внутри страны.

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