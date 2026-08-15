Эксперт указал на еще одно преимущество контролируемого экспорта газа

"Так это можно сделать. Если удовлетворены потребности всех украинских потребителей, то тогда можно и организовывать", – отметил он, комментируя предложенный механизм контролируемого экспорта в пределах до 15% фактической добычи за предыдущий месяц.

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По его словам, если на рынке возникает избыток энергоресурсов, то его можно направлять на внешние рынки и получать дополнительную валютную выручку.

В то же время во время войны решение о допустимых объемах и направлениях таких поставок должно оставаться за государством.

"Можно, конечно, но это дело правительства, то есть регулирование потоков, особенно во время войны, прерогатива правительства", - подчеркнул эксперт.