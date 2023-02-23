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Експерт вказав на політичний характер справи проти екс-міністра інфраструктури Пивоварського

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Четвер 23 лютого 2023 21:41
Експерт вказав на політичний характер справи проти екс-міністра інфраструктури Пивоварського Фото: екс-міністр інфраструктури Андрій Пивоварський (mtu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

У розслідуванні Національного антикорупційного бюро України проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського є ознаки ангажованості та політичного тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Сергія Лямця в Facebook.

"Кидаються в очі три разючі факти. Перший - давнина справи. Підозра за рішення, яке продовжувало діяти впродовж багатьох років після звільнення Пивоварського. Розслідування почалося 2019-го року, а стосується воно подій 2015-го. На час початку розслідування Пивоварський не був міністром транспорту вже три роки. Справа відкрита, але її не використовують до потрібного моменту", - написав журналіст.

Він також наголосив, що НАБУ звинувачує екс-міністра у рішенні, яке приймала вся вертикаль влади.

"Друге: НАБУ звинувачує Пивоварського за рішення, яке пройшло повну вертикаль Кабміну та є рішенням Кабміну. У цій вертикалі Пивоварський є лише першою ланкою, а підписи під рішенням поставила велика купа чиновників. НАБУ неодноразово зверталося до Кабінету міністрів, Міністерства юстиції, Міністерства інфраструктури, ДП "АМПУ", аби вони припинили дію незаконної схеми. Однак відомства не прислухались до аргументів бюро, не скасували протиправний наказ та не подали позови про повернення приватними компаніями безпідставно отриманих сум корабельного збору", - додає журналіст.

Також він порівняв справи двох екс-міністрів інфраструктури.

"Третє, що кидається у очі, - справа Пивоварського дуже схожа на справу його наступника, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ також звинувачувало у завданні збитків державі на 30 млн грн. Той зменшив портові збори, і це також виглядало підозріло. Але Вищий антикорупційний суд виправдав", - вказує Лямець.

На його думку, подібні справи демотивують урядовців-реформаторів та ще більше погіршують інвестиційний клімат.

"З одного боку, влада постійно декларує зниження адміністративного тиску на бізнес, дерегуляцію та реформи. З іншого - рішення про зниження тарифів можна трактувати як полегшення для бізнесу, а можна розглядати як завдання державі збитків у особливо великих розмірах", - резюмував він.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили колишньому міністру інфраструктури та його колишньому першому заступнику про підозру у зловживаннях.

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НАБУ МІУ Андрій Пивоварський
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