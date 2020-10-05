Эксперт указала на манипуляции в данных о перевыполнении плана по налогам  

Говоря о перевыполнении плана по налогам во время эпидемии COVID-19, правительство манипулирует цифрами.

Об этом заявила эксперт по вопросам публичных финансов Совета Европы Катерина Майнзюк в Facebook.

"График - это история победы, например, для одного из налогов (НДФЛ). Оранжевая линия - план сбора налога, правительство само себе выставляет на каждый месяц, так называемые помесячные индикативы. Синяя линия - это историческое среднее этих поступлений, то есть сколько фактически собиралось в этот месяц в предыдущие годы (с учетом инфляции). Интересно, что помесячные индикативы для первых четырех месяцев выставлены на уровне, более высоком от исторического. Индикативы для мая-августа - наоборот, непривычно низкие", - отмечает эксперт.

По ее словам, текущие индикативы - это график выполнения уже пониженного на ковид годового плана.

"Также напомню, что жесткий карантин был именно в марте-апреле, тем не менее правительство до сих пор считает, что тогда были основания собрать значительно больше, чем в предыдущие годы. Никто бы не бросил в правительство камень из-за сложности прогнозирования и исполнения во времена ковида, потому что это реально тяжело. Другое дело - если это манипуляция цифрами в момент серьезной турбулентности в стране", - объяснила эксперт.

Другой эксперт Совета Европы Юрий Джигир отметил, что представленная на графике картина довольно проста.

"В первые четыре месяца года мы обычно собирали 6.4% - 8.1% от годового плана; официальный индикатив поставлен выше исторически среднего показателя: 7.7% - 9.6% соответственно. Следующие четыре месяца НДФЛ обычно собирался активнее 7.8% - 9.1% от годового плана; официальный индикатив поставлен ниже исторического показатель: 7.3% - 8.4% соответственно", - добавил Юрий Джигир.

Напомним, ранее сообщалось, что график поступлений от ЕСВ в 2020 году с апреля по август включительно показывает серьезное отклонение от планов.