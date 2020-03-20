Эксперт указал на промахи "Слуги народы" в Харьковской области

Фракция "Слуга народа" трижды ударила в "штангу" в Харьковской области, поменяв эффективного главу Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Юлию Светличную на менее опытного Алексея Кучера, проиграв экс-губернатору с десятикратным отрывом на довыборах в Раду и отсутствием действующего главы ОГА на рабочем заседании Харьковского антикризисного штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Сначала поменяли эффективную Светличную на Кучера, который под это дело освободил округ для выборов. Дальше Светличная победила на этом округе с десятикратным отрывом от второго места - набрала почти 80% голосов. А теперь сам Кучер проигнорировал заседание антикризисного штаба, который объединил бизнес в борьбе с коронавирусом. Президент собирает бизнес для объединения усилий, а губернатору - наплевать", - написал эксперт.

Эксперт также отметил, что о ситуации с Кучером высказался и глава Харьковского антикризисного штаба бизнесмен Александр Ярославский.

"Я просто поражен таким губернатором. Я считаю, что наша область ничем не провинилась иметь такое позорище. Я приложу все свои...буду просить, не знаю кого просить, чтобы был у нас действительно достойный партнер в регионе, с которым можно иметь дело", - заявил Ярославский.

В то же время, политолог напоминает, что Ярославский был одним из участников встречи президента с крупным бизнесом, посвященной борьбе с коронавирусом.

"В связи с этим появляется логичный вопрос: не проще ли "Слуге народа" было бы договориться со Светличной? Поставили неопытного профана и опять впилились в сосну. Судя по снижающимся день ото дня рейтингам "слуг" в регионе да трем "штангам", Зеленскому этот вопрос в самую пору задать своим советникам, лоббировавшим назначение Кучера", - резюмировал эксперт.

Как ранее писало РБК-Украина, Харьковский антикризисный штаб под руководством Александра Ярославского создан по итогам совещания власти и крупного бизнеса в Офисе президента 16 марта.

Штаб осуществляет координацию работы по дополнительной (сверх выделенных государством средств) финансовой поддержке мероприятий, направленных на защиту жителей Харьковского региона от эпидемии коронавируса.