Эксперт указал на проблемы проекта об СБУ и оценил шансы на его принятие

Фото: эмблема СБУ (РБК-Украина)

Несмотря на то, что чаще всего СБУ обвиняют в давлении на бизнес, цифры статистики доказывают, что "проблемы" бизнеса из-за СБУ - миф. За 2019 в Совет бизнес-омбудсмена на СБУ поступило 17 жалоб, в то время как на ГФС - 1073.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Эксперты указали, что президентский проект был вполне конструктивен, а закон "О нацбезопасности" предусматривает, что именно служба должна разработать изменения к закону "О СБУ", и подать его президенту.

В проекте президента предусматривалось введение нескольких видов контроля над СБУ, усиление аналитической работы, перевод документооборота в электронный вид, разграничение компетенции с другими органами, решалась проблема привлечения СБУ к обыскам.

В исправленном проекте предлагается сокращение на 2000 сотрудников ежегодно, для офицеров СБУ вводятся полицейские спецзвания, предполагается забрать у СБУ лечебные учреждения, СБУ лишается функции проведения оперативно-технических мероприятий, полномочий на досудебное расследование, что лишит службу инструмента для борьбы с терроризмом и шпионажем.

Также из рук президента выбивается инструмент осуществления полномочий в нацбезопасности. Мнение экспертов, что депутатский проект - попытка ослабить государство имеет все основания. Вероятность принятия проекта Верховной радой, по мнению эксперта МЦПИ Игоря Петренко, невелика.

"Прежде чем заниматься изменениями законодательства по ключевым вопросам - а закон "О СБУ" относится к таковым - авторам стоило бы подумать над тем, найдутся ли голоса под документ. В случае с №3196-д, подготовленный рабочей группой в стенах ВРУ, который депутаты не смогли рассмотреть в зале, к нему имеется ряд серьезных претензий. Причем, как у "нацдемов", так и ОПЗЖ. Последним вряд ли понравится норма о запрете работы в СБУ тем, кто имеет родственников в России. Проукраинские силы скептически относятся к идее обрезать полномочия СБУ. Проект предусматривает не только сокращение состава, но и лишение СБУ функции проведения оперативно-технических мероприятий, полномочий на досудебное расследование… Многие депутаты не понимают, кто будет расследовать с 1 января 2026 дела о терроризме, шпионаже, госизмене? НАБУ, САП, прокуратура? Все это делает результативное голосование за проект, ставший яблоком раздора для всех основных политических сил, фактически невозможным", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в Раде была создана рабочая группа под руководством нардепа Марьяны Безуглой. Она с коллегами внесла большое количество правок в президентский законопроект об СБУ.