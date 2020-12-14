Експерт вказав на проблеми проекту про СБУ і оцінив шанси на його прийняття

Фото: емблема СБУ (РБК-Україна)

Попри те, що найчастіше СБУ звинувачують у тиску на бізнес, цифри статистики доводять, що "проблеми" бізнесу через СБУ - міф. За 2019 в Раду бізнес-омбудсмена на СБУ надійшло 17 скарг, в той час, як на ДФС - 1073.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Експерти вказали, що президентський проект був цілком конструктивний, а закон "Про нацбезпеку" передбачає, що саме служба повинна розробити зміни до закону "Про СБУ", і подати його президентові.

У проекті президента передбачалося введення декількох видів контролю над СБУ, посилення аналітичної роботи, переведення документообігу в електронний вигляд, розмежування компетенції з іншими органами, вирішувалася проблема залучення СБУ до обшуків.

У виправленому проекті пропонується скорочення на 2000 співробітників щорічно, для офіцерів СБУ вводяться поліцейські спецзвання, передбачається забрати у СБУ лікувальні установи, СБУ позбавляється функції проведення оперативно-технічних заходів, повноважень на досудове розслідування, що позбавить службу інструменту для боротьби з тероризмом і шпигунством.

Також з рук президента вибивається інструмент здійснення повноважень в нацбезпеці. Думка експертів, що депутатський проект - спроба послабити державу має всі підстави. Ймовірність прийняття проекту Верховною радою, на думку експерта МЦПД Ігоря Петренка, невелика.

"Перш ніж займатися змінами законодавства з ключових питань - а закон "Про СБУ" відноситься до таких, авторам варто було б подумати над тим, чи знайдуться голоси під документ. У випадку з №3196-д, підготовлений робочою групою у стінах ВРУ, який депутати не змогли розглянути в залі, до нього є ряд серйозних претензій. Причому, як у "нацдемів", так і ОПЗЖ. Останнім навряд чи сподобається норма про заборону роботи в СБУ тим, хто має родичів в Росії. Проукраїнські сили скептично ставляться до ідеї обрізати повноваження СБУ. Проект передбачає не тільки скорочення складу, але і позбавлення СБУ функції проведення оперативно-технічних заходів, повноважень на досудове розслідування... Багато депутатів не розуміють, хто буде розслідувати з 1 січня 2026 справи про тероризм, шпигунство, держзраду? НАБУ, САП, прокуратура? Все це робить результативне голосування за проект, який став яблуком розбрату для всіх основних політичних сил, фактично неможливим", - резюмував експерт

Нагадаємо, раніше в Раді була створена робоча група під керівництвом нардепа Мар'яни Безуглій. Вона з колегами внесла велику кількість правок у президентський законопроект про СБУ.