Эксперт указал на методы дискредитации Суркисов в судебном споре с "ПриватБанком"       

Фото: "ПриватБанк" (РБК-Украина)

По его словам, в этом деле есть два ключевых обвинения, которые легко опровергаются

В судебном споре с "ПриватБанком" братьям Суркисам хотят намеренно создать крайне негативный образ - от противников национализации "ПриватБанка" до международных мошенников.

Об этом в колонке на сайте "Гордон" пишет журналист Сергей Васильев, анализируя ход дела.

"На 2 сентября этого года назначено очередное слушание по одной из драматичнейших судебных тяжб в Украине - противостоянию семейства Суркисов с национализированным "ПриватБанком". Суркисы считают, что в рамках национализации "ПриватБанка" их незаконно лишили средств вследствие шантажа пятого президента Украины Петра Порошенко. По версии Суркисов, по указанию Порошенко ряд связанных с ними компаний Нацбанк признал связанными с акционерами "ПриватБанка". Это решение повлекло трансформацию принадлежащих компаниям депозитов на сумму около $250 млн в акции "ПриватБанка", которые государство выкупило за 1 грн", - отмечает он.

По версии "ПриватБанка", указанные компании на самом деле связаны с акционерами банка, все процедурные решения безупречны, требования Суркисов - незаконны.

"Казалось бы, обычный судебный спор состоятельных истцов с еще более состоятельным ответчиком. Однако, есть в этой драме очень странная тенденция - регулярные и системные информационные выпады против Суркисов с нарочитым стремлением создать для них крайне негативный образ - от противников национализации "ПриватБанка" до угрозы национальной безопасности и международных мошенников", - добавляет Васильев.

В прочем. по его словам, в этом деле есть два ключевых обвинения, которые легко опровергаются. В частности то, что все деньги были влиты в капитал "ПриватБанка".

"Дело в том, что депозиты указанных компаний Суркисов были размещены не в Украине, а в кипрском филиале "ПриватБанка". В финансовой отчетности кипрского филиала "ПриватБанка" за 2017 год на странице 38 указано, что 20 декабря 2016 года Центробанк Кипра внес изменения в банковскую лицензию филиала. Согласно измененной лицензии, филиалу не разрешено проводить межбанковские трансакции с центральным офисом и другими связанными банками. При этом, филиал участвует в нескольких судебных исках и судебных делах, обусловленных процедурой bail-in [трансформации акций в капитал банка]. Остатки на счетах клиентов, участвовавших в судебных процессах с филиалом, составили свыше €247 млн [в эквиваленте] на 31 декабря 2017 года. То же самое группа "ПриватБанк" подтверждает в своем ежегодном отчете от 31 декабря 2019 года (страница 40), согласно которому, по состоянию на 31 декабря 2019-го к текущим счетам юридических лиц включено 248 млн грн [в эквиваленте] средств клиентов кипрского филиала Банка, которые были предметом конвертации обязательств в капитал при национализации в 2016 году", - пишет журналист.

Таким образом, по состоянию на 31декабря 2019 года деньги с депозитных счетов компаний Суркисов по-прежнему находились в кипрском филиале "ПриватБанка", а значит, не были трансформированы в капитал "ПриватБанка", что полностью опровергает фейк №1 об отсутствии денег.

Второй "фейк", по его словам, заключается в том, что "деньги компаний - краденые".

Как известно, в июле 2020 года издание Chicago morning star опубликовало якобы фрагмент расследования детективной компании Kroll о том, что деньги на депозитных счетах английских компаний Суркисов в кипрском филиале "ПриватБанка" являются производными от кредитов этого же банка, выданных в 2000–2010 годах связанным с банком лицам.

"Суркисы сразу же опровергли эту информацию, а "Экономическая правда" в контекстном материале отметила, что сам сайт Chicago morning star похож на фейковый - фото авторов взяты со стоковых ресурсов, а ресурс преимущественно публикует ориентированные на Чикаго переписанные новости. Основное возражение Суркисов - аргументы в публикации базируются на недостоверных данных, не подтвержденных ни одним официальным документом. И это действительно так. Исследование детективной компании Kroll проводилось в 2017 году, но до сих пор нигде и никем не обнародовано", - резюмирует в публикации Васильев.

Напомним, ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона направил пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний - Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP.