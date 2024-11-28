Експерт спростував брехню Путіна про співставність "Орєшніка" з ядерною бомбою

""Орєшнік" співставний з ядерною зброєю? Брехня. Не співставний", - сказав він.

За його словами, тактична ядерна зброя маленької потужності вимірюється тоннами чи десятками тонн. Це не дуже потужний ядерний вибух.

"По великому рахунку він (Путін, - ред.) каже правильно, можна порівняти з ядерним вибухом. Але можна порівняти з ядерним вибухом найменшої потужності. Це буде не більше ніж ФАБ3000, чи ФАБ1500. Тоді можна порівняти теж КАБи і ФАБи на рівні ядерного вибуху. Дуже маленького ядерного вибуху", - сказав Гетьман.

Як зазначив експерт, Путін так подає, що у людей складається враження, що зараз щось таке відбудеться неймовірне. "Вже якісь фахівці, якісь хіміки, але чомусь розповідають про фізичні властивості", - додав він.

Гетьман переконаний, що "Орєшнік" - це було військово-політичне дійство, щоб вплинути на наших партнерів, що можуть атакувати будь-яку територію в Європі.

"І що немає аналогів, і що неможливо збити, це все брехня. Таких ракет вони могли наробити 5-6, 3-4, 10, це з таким великим припуском. Вони не стоять на потоці. сказати що їх не можуть вразити наші засоби ППО, чи європейські - це не відповідає дійсності", - сказав експерт.

Гетьман вважає, "що ще нальоти будуть з цим "Орєшніком"".

Путінська ракета

Нагадаємо, Володимир Путін 28 листопада заявив про плани завдати нового удару балістичною ракетою, яку він називає "Орєшніком", по Україні.

"Це можуть бути військові об'єкти, оборонні та промислові підприємства, центри ухвалення рішень у Києві", - сказав він.

Путін повідомив, що "на думку військових та технічних фахівців, у разі масованого групового застосування даних ракет, тобто відразу кількох "Орєхів" гроном в одному ударі його міць, міць цього удару, буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї".