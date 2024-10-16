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Експерт спрогнозував, коли може розпочатися битва за Курахове

Ілюстративне фото: росіяни хочуть взяти Курахове під свій контроль (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Російські окупанти можуть спробувати взяти Курахове Донецької в напівоточення. Битва за місто, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Деякі експерти кажуть, що найближчими тижнями може розпочатися битва за Курахове. І я з цим згоден", - зазначив Гетьман.

За його словами, тактика ворога зрозуміла - він намагається зайти з іншого флангу, якщо просування не виходить. Українські захисники робили так само.

Експерт підкреслив, що поки що складно сказати, чи зможуть ЗСУ стримати вороже просування.

"Щоб Силам оборони це вдалося, потрібно більше техніки, людей та зброї", - уточнив Гетьман.

Бої за Курахове

Нагадаємо, кілька тижнів тому українським воїнам довелося вийти з Вугледару. Місто опинилося під російською окупацією. Ворог у спробах взяти населений пункт під свій контроль втратив значну кількість солдатів.

При цьому наступною ціллю росіян є Покровськ та Курахове.

Більш детально про плани ворога - у матеріалі РБК-Україна.

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КураховоВійна в Україні