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Эксперт спрогнозировал, когда может начаться битва за Курахово

Иллюстративное фото: россияне хотят взять Курахово под свой контроль (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты могут попытаться взять Курахово Донецкой области в полуокружение. Битва за город, вероятно, начнется в ближайшие недели.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Некоторые эксперты говорят, что в ближайшие недели может начаться битва за Курахово. И я с этим согласен", - отметил Гетьман. 

По его словам, тактика врага понятна - он пытается зайти с другого фланга, если продвижение не выходит. Украинские защитники делали подобным образом. 

Эксперт подчеркнул, что пока сложно сказать, смогут ли ВСУ сдержать вражеское продвижение. 

"Чтобы Силам обороны это удалось, нужно больше техники, людей и оружия", - уточнил Гетьман. 

Бои за Курахово

Напомним, несколько недель назад украинским воинам пришлось выйти из Угледара. Город оказался под российской оккупацией. Враг в попытках взять населенный пункт под свой контроль потерял значительное количество солдат.

При этом следующей целью россиян являются Покровск и Курахово.

Более детально о планах врага - в материале РБК-Украина.

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