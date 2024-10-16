Эксперт спрогнозировал, когда может начаться битва за Курахово

"Некоторые эксперты говорят, что в ближайшие недели может начаться битва за Курахово. И я с этим согласен", - отметил Гетьман.

По его словам, тактика врага понятна - он пытается зайти с другого фланга, если продвижение не выходит. Украинские защитники делали подобным образом.

Эксперт подчеркнул, что пока сложно сказать, смогут ли ВСУ сдержать вражеское продвижение.

"Чтобы Силам обороны это удалось, нужно больше техники, людей и оружия", - уточнил Гетьман.