Експерт спрогнозував, чи вплинуть відключення світла на суми в платіжках у липні

Суми у платіжках за світло у липні, ймовірно, будуть такими ж, як і до підвищення тарифів на електроенергію.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

Він наголосив, що обсяги споживання електроенергії у всіх різні.

"У моїх знайомих минулого місяця обсяги споживання були вдвічі меншими, ніж раніше. У деяких може бути інша ситуація. Вона не однакова для всіх споживачів", - зазначив він.

Але, за словами Рябцева, в середньому у всіх світла немає 12 годин на добу. Тому споживання в будь-якому випадку буде меншим.

"Щодо сум у платіжках, думаю, у результаті вони будуть приблизно такими ж, як були до підвищення цін", - прогнозує експерт.

Він зазначив, що відключення електроенергії в будь-якому випадку призвели до "вимушеної економії".