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Эксперт спрогнозировал, повлияют ли отключения света на суммы в платежках в июле

Украина, Понедельник 15 июля 2024 18:15
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Эксперт спрогнозировал, повлияют ли отключения света на суммы в платежках в июле Фото: в Украине действуют графики отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Геннадий Рябцев

Суммы в платежках за свет в июле, вероятно, будут такими же, как и до повышения тарифов на электроэнергию.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Он подчеркнул, что объемы потребления электроэнергии у всех разные.

"У моих знакомых в прошлом месяце объемы потребления были вдвое меньше, чем раньше. У некоторых может быть другая ситуация. Она не одинакова для всех потребителей", - отметил он.

Но, по словам Рябцева, в среднем у всех света нет 12 часов в сутки. Поэтому потребление в любом случае будет меньше.

"Что касается сумм в платежках, думаю, в итоге они будут примерно такими же, как были до повышения цен", - прогнозирует эксперт.

Он отметил, отключения электроэнергии в любом случае привели к “вынужденной экономии”.

Что предшествовало

Напомним, с начала июня в Украине значительно повысили тарифы на свет для бытовых потребителей. Теперь он составляет 4,32 гривен за киловатт.

Как отмечали в Министерстве энергетики Украины, ожидается, что средняя платежка вырастет на 285 гривен.

К слову, сейчас в Украине из-за большого потребления на фоне жары ужесточили отключения света. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

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Электроэнергия Коммунальные платежи Отключение света График отключения света
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