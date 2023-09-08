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Експерт спрогнозував, чи вплине можлива передача Росії снарядів КНДР на хід війни

Ілюстративне фото: експерт спрогнозував, чи вплине можлива передача Росії снарядів КНДР на перебіг війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Можливе постачання Росії північнокорейських снарядів, ймовірно, не змінить хід війни проти України.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

Він наголосив, що снаряди Північної Кореї зможуть лише частково задовольнити снарядний голод російських окупантів.

"Хід війни це не змінить і не буде для нас катастрофою. Певною мірою посилить російський потенціал, закриє якісь дірки, але в стратегічному плані ситуацію не змінить. Я б більше побоювався не того, що Північна Корея передасть снаряди, а того, що сама Росія нарощує виробництво", - розповів Фесенко.

Водночас військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко зазначив, що є питання до того, наскільки швидко снаряди потраплять на фронт, оскільки для цього потрібно подолати велику відстань.

"Логістика просто пекельна. Вона не зможе дозволити забезпечити фронт необхідною кількістю боєприпасів. Вони мають залізницю в дуже деградованому стані", - додав він.

Снаряди КНДР для Росії

Нагадаємо, останнім часом американські офіційні особи почали неодноразово заявляти про те, що Росія веде переговори щодо постачання зброї з Північної Кореї.

При цьому США почали загрожувати КНДР санкціями у разі такої допомоги країні-агресору.

Більш детально про те, як Росія намагається знайти союз з КНДР, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

 

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