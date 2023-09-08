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Эксперт спрогнозировал, повлияет ли возможная передача России снарядов КНДР на ход войны

Иллюстративное фото: эксперт спрогнозировал, повлияет ли возможная передача России снарядов КНДР на ход войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Возможные поставки России северокорейских снарядов, вероятно, не изменит ход войны против Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что снаряды Северной Кореи смогут только частично удовлетворить снарядный голод российских оккупантов. 

"Ход войны это не изменит и не будет для нас катастрофой. В определенной степени усилит российский потенциал, закроет какие-то дыры, но в стратегическом плане ситуацию не изменит. Я бы больше опасался не того, что Северная Корея передаст снаряды, а того, что сама Россия наращивает производство", - рассказал Фесенко. 

При этом военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что есть вопросы к тому, насколько быстро снаряды попадут на фронт, поскольку для этого нужно преодолеть большое расстояние. 

"Логистика просто адская. Она не сможет позволить обеспечить фронт необходимым количеством боеприпасов. У них железная дорога в очень деградированном состоянии", - добавил он. 

Снаряды КНДР для России

Напомним, последнее время американские официальные лица начали неоднократно заявлять о том, что Россия ведет переговоры о поставках оружия из Северной Кореи. 

При этом США начали угрожать КНДР санкциями в случае такой помощи стране-агрессору. 

Более детально о том, как Россия пытается найти союз с КНДР, можете узнать в материале РБК-Украина

 

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