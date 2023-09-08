Эксперт спрогнозировал, повлияет ли возможная передача России снарядов КНДР на ход войны

Он подчеркнул, что снаряды Северной Кореи смогут только частично удовлетворить снарядный голод российских оккупантов.

"Ход войны это не изменит и не будет для нас катастрофой. В определенной степени усилит российский потенциал, закроет какие-то дыры, но в стратегическом плане ситуацию не изменит. Я бы больше опасался не того, что Северная Корея передаст снаряды, а того, что сама Россия наращивает производство", - рассказал Фесенко.

При этом военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что есть вопросы к тому, насколько быстро снаряды попадут на фронт, поскольку для этого нужно преодолеть большое расстояние.

"Логистика просто адская. Она не сможет позволить обеспечить фронт необходимым количеством боеприпасов. У них железная дорога в очень деградированном состоянии", - добавил он.

Снаряды КНДР для России

Напомним, последнее время американские официальные лица начали неоднократно заявлять о том, что Россия ведет переговоры о поставках оружия из Северной Кореи.

При этом США начали угрожать КНДР санкциями в случае такой помощи стране-агрессору.

Более детально о том, как Россия пытается найти союз с КНДР, можете узнать в материале РБК-Украина.