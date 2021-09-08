Эксперт спрогнозировал, кого из Кабмина Шмыгаля не отправят в отставку

По его мнению, вне зоны риска на увольнение среди вице-премьеров - Михаил Федоров (отвечает за цифровую трансформацию), Алексей Резников (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), Ольга Стефанишина (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции).

"По разным данным, их работой удовлетворены, хотя и в разной степени", - объясняет их "неприкосновенность" Фесенко.

Среди министров, как говорит эксперт, судя по данным из различных источников (публичных и непубличных, - ред.) позитивно оценивается работа министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (примером чему стали успешное проведение первого саммита "Крымской платформы" и визита президента Украины Владимира Зеленского в США) и министра развития громад и территорий Алексея Чернышова (активно и конструктивно работает и с Офисом президента и с парламентом, не занимается самопиаром, продуктивен в работе с органами местного самоуправления в технической подготовке к отопительному сезону и в проведении реформ в коммунальной сфере).

Резюмируя политолог, руководствуясь своими субъективными оценками, уверяет, что вне зоны риска - четыре вице-премьера и шесть министров.

"Это около 40% состава нынешнего Кабмина. Конечно же, по остальным 13 членам Кабмина речь не идет о немедленном увольнении (такая опасность сейчас актуальна только для 3-4 членов правительства), но потенциальные риски для них существуют", - прогнозирует Фесенко.