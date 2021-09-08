ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт спрогнозировал, кого из Кабмина Шмыгаля не отправят в отставку

Новина українською →
Киев, Среда 08 сентября 2021 19:44
Эксперт спрогнозировал, кого из Кабмина Шмыгаля не отправят в отставку Фото: Верховная Рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В правительстве Дениса Шмыгаля ожидаются отставки. Однако, не все министры могут покинуть свои кресла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост политолога Владимира Фесенко в Facebook.

По его мнению, вне зоны риска на увольнение среди вице-премьеров - Михаил Федоров (отвечает за цифровую трансформацию), Алексей Резников (вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий), Ольга Стефанишина (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции).

"По разным данным, их работой удовлетворены, хотя и в разной степени", - объясняет их "неприкосновенность" Фесенко.

Среди министров, как говорит эксперт, судя по данным из различных источников (публичных и непубличных, - ред.) позитивно оценивается работа министра иностранных дел Дмитрия Кулебы (примером чему стали успешное проведение первого саммита "Крымской платформы" и визита президента Украины Владимира Зеленского в США) и министра развития громад и территорий Алексея Чернышова (активно и конструктивно работает и с Офисом президента и с парламентом, не занимается самопиаром, продуктивен в работе с органами местного самоуправления в технической подготовке к отопительному сезону и в проведении реформ в коммунальной сфере).

Резюмируя политолог, руководствуясь своими субъективными оценками, уверяет, что вне зоны риска - четыре вице-премьера и шесть министров.

"Это около 40% состава нынешнего Кабмина. Конечно же, по остальным 13 членам Кабмина речь не идет о немедленном увольнении (такая опасность сейчас актуальна только для 3-4 членов правительства), но потенциальные риски для них существуют", - прогнозирует Фесенко.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины уволил Ивана Лищину с должности уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он также был заместителем главы Минюста.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Алексей Чернышов
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости