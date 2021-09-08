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Експерт спрогнозував, кого з Кабміну Шмигаля не відправлять у відставку

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Київ, Середа 08 вересня 2021 19:44
Експерт спрогнозував, кого з Кабміну Шмигаля не відправлять у відставку Фото: Верховна Рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В уряді Дениса Шмигаля очікуються відставки. Однак, не всі міністри можуть залишити свої крісла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пост політолога Володимира Фесенка в Facebook.

На його думку, поза зоною ризику на звільнення серед віце-прем'єрів - Михайло Федоров (відповідає за цифрову трансформацію), Олексій Рєзніков (віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій), Ольга Стефанишина (віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції).

"За різними даними, їх роботою задоволені, хоча і в різному ступені", - пояснює їх "недоторканність" Фесенко.

Серед міністрів, як каже експерт, судячи з даних з різних джерел (публічних і непублічних, - ред.) позитивно оцінюється робота міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (прикладом чого стали успішне проведення першого саміту "Кримської платформи" і візиту президента України Володимира Зеленського в США ) і міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова (активно і конструктивно працює і з Офісом президента і з парламентом, не займається самопіаром, продуктивний в роботі з органами місцевого самоврядування в технічній підготовці до опалювального сезону і в проведенні реформ у комунальній сфері).

Резюмуючи політолог, керуючись своїми суб'єктивними оцінками, запевняє, що поза зоною ризику - чотири віце-прем'єра і шість міністрів.

"Це близько 40% складу діючого Кабміну. ​​Звичайно ж, по іншим 13 членам Кабміну не йдеться про негайне звільнення (така небезпека зараз актуальна тільки для 3-4 членів уряду), але потенційні ризики для них існують", - прогнозує Фесенко.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Він також був заступником голови Мін'юсту.

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Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Олексій Чернишов
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