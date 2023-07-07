Експерт розповів про сильні сторони касетних боєприпасів, які може отримати Україна

Що таке касетні боєприпаси

Це різновид бойового припасу, при розриві якого викидаються так звані суббоєприпаси (меншого розміру). Зазвичай застосовуються для знищення піхотних або танкових з'єднань на великій території, а також для руйнування злітно-посадкових смуг.

Касети можуть бути керованими і некерованими, скидними і нескидними. Ними споряджають боєприпаси для ведення вогню з літаків, артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК).

Що стосується американських боєприпасів для України, то, за даними Reuters, ідеться про артилерійські снаряди для гармат калібру 155-мм. Найімовірніше, це будуть DPICM.

Сильні сторони артилерійських касетних артилерійських боєприпасів

Військовий експерт порталу Defense Express Валерій Рябих зазначає, що вони розроблялися за часів активного протистояння США та Радянського Союзу. І розглядалися як потужний конвенційний засіб для масового знищення переважаючих сил противника: живої сили, легкої бронетехніки, артилерійських і мінометних розрахунків, а також інших озброєнь без важкої броні.

"За оцінками фахівців, якщо говорити про DPICM, один снаряд більш ефективний для таких завдань. Завдяки тому, що він розділяється на кілька субелементів, які покривають значну площу. Наприклад, артилерійський боєприпас калібру 155-мм містить 88 суббоєприпасів і дозволяє покривати площу в радіусі 300 метрів", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Скільки таких снарядів мають США

У 2008 році американська армія почала відмовлятися від DPICM через частку субелементів у близько 3%, які не розриваються, фактично перетворюються на міни і наражають на небезпеку мирних жителів. Але вони досі зберігаються у великій кількості і можуть бути використані в екстрених випадках.

Не виключено, що таким екстреним випадком стала допомога Україні в її літньому контрнаступі. Вважається, що він просувається повільнішими темпами, ніж очікувалося, через міцно вибудувану оборону окупаційних військ і масове мінування територій на півдні та сході.

"У США накопичено їх близько 3 млн одиниць. Звичайно, це потужний ресурс, який може бути використаний в умовах нестачі снарядів в обсягах, необхідних для виконання завдань Збройних сил під час контрнаступу і досягнення кінцевої мети - звільнення всіх окупованих територій", - додав експерт.

Касетні боєприпаси для України

Ще наприкінці 2022 року CNN повідомляло, що Україна просила США надати їй касетні боєголовки для РСЗВ та артилерійських снарядів, але адміністрація Байдена не була готова виконати це побажання.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати Україні таку зброю. Проте у Німеччині критикували таке прохання.

The Washington Post написало, що президент США Джо Байден схвалив передачу Україні спірних касетних боєприпасів. Про надання допомоги мають оголосити сьогодні.

Більше інформації про те, що таке касетні боєприпаси і для чого вони ЗСУ - в матеріалі РБК-Україна.