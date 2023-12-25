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Експерт розповів, за якої умови Вірменія може вийти з ОДКБ

Архівне фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Браславський

Вірменія може ухвалити рішення про вихід з ОДКБ, коли отримають сильні гарантії безпеки від Заходу. Але це також пов'язано з війною РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар експерта з питань Південного Кавказу в Польському інституті міжнародних відносин (Варшава) Войцеха Войтасевича.

Вірменія дивиться в бік США

На думку Войтасевича, влада Вірменії досі не визначилася з тим, як вибудувати зовнішню політику.

"У Єревані я часто чув, що рішення про перегляд відносин із Росією це не їхнє рішення, а саме Росії. Після того, як у ситуації з Карабахом вірмен залишили сам на сам з Азербайджаном. Тепер вони хочуть дивляться в бік США і європейських країн, не беруть участі в засіданнях СНД і ОДКБ, хоча прямо не заявляли про намір вийти з цих організацій", - зазначив він.

За його словами, неофіційно в Єревані кажуть, що ще рік тому говорили американським і європейським політикам про бажання вийти з ОДКБ. Але у відповідь почули, що час не настав, і є загроза військової операції Росії у Вірменії.

Вірменія де-факто вийшла з ОДКБ

Зазначимо, схожі натяки в листопаді робив прем'єр Нікол Пашинян. Зокрема, на питання подальшого членства Вірменії в ОДКБ він заявив, що керуватиметься національними інтересами.

"Наші партнери в ОДКБ теж повинні нас зрозуміти. Якщо ми, будучи членами ОДКБ, не можемо отримати необхідну допомогу і підтримку, і водночас членство є нездоланною перешкодою для отримання допомоги від інших сторін, то ми повинні ухвалювати рішення, керуючись своїми інтересами", - говорив він.

Однак багато аналітиків у Вірменії підкреслюють, що де-факто країна вже вийшла з ОДКБ, розповідає Войцех Войтасевич.

За яких умов Вірменія покине ОДКБ

"Для них важливіша реальність, ніж офіційний статус. Мені здається, що вірменський уряд ухвалить рішення вийти з ОДКБ, коли отримають сильні гарантії безпеки від Заходу. І такі гарантії Захід може дати тільки тоді, коли Росія зазнає поразки в Україні. До цього і Захід, і Вірменія будуть дуже обережними. Найімовірніше, відносини з Росією 2024 року будуть такими ж, як цього. У рамках так званої політики "два кроки вперед, один - назад", - зазначає експерт.

Причому таке формулювання справедливе і для відносин Вірменії із Заходом. Багатовекторність пояснюється, зокрема, грузинським прикладом. Коли за Михайла Саакашвілі був узятий курс на євроінтеграцію, а 2008 року сталася російська агресія в Абхазії та Південній Осетії.

Зараз Росія відіграє велику роль у зовнішній політиці Вірменії. Так, у них немає спільних кордонів, але є загроза того, що якщо Єреван відмовиться від співпраці, то Москва може сприяти поваленню влади.

"Після азербайджанської операції в Нагірному Карабасі у вересні 2023 року в Єревані проходили антиурядові протести. І були побоювання, що якщо демонстрації переростуть у щось більше, Росія використає їх для зміни уряду", - додав Войтасевич.

Детальніше про те, що відбувається в трикутнику Вірменія - Захід - Росія, - в матеріалі РБК-Україна.

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