Эксперт рассказал, при каком условии Армения может выйти из ОДКБ

Армения смотрит в сторону США

По мнению Войтасевича, власти Армении до сих пор не определились с тем, как выстроить внешнюю политику.

"В Ереване я часто слышал, что решение о пересмотре отношений с Россией это не их решение, а именно России. После того, как в ситуации с Карабахом армян оставили один на один с Азербайджаном. Теперь они хотят смотрят в сторону США и европейских стран, не участвуют в заседаниях СНГ и ОДКБ, хотя прямо не заявляли о намерении выйти из этих организаций", - отметил он.

По его словам, неофициально в Ереване говорят, что еще год назад говорили американским и европейским политикам о желании выйти из ОДКБ. Но в ответ услышали, что время не пришло, и есть угроза военной операции России в Армении.

Армения де-факто вышла из ОДКБ

Отметим, похожие намеки в ноябре делал премьер Никол Пашинян. В частности, на вопрос дальнейшего членства Армении в ОДКБ он заявил, что будет руководствоваться национальными интересами.

"Наши партнеры в ОДКБ тоже должны нас понять. Если мы, будучи членами ОДКБ, не можем получить необходимую помощь и поддержку, и в то же время членство является непреодолимым препятствием для получения помощи от других сторон, то мы должны принимать решения, руководствуясь своими интересами", - говорил он.

Однако многие аналитики в Армении подчеркивают, что де-факто страна уже вышла из ОДКБ, рассказывает Войцех Войтасевич.

При каких условиях Армения покинет ОДКБ

"Для них важнее реальность, чем официальный статус. Мне кажется, что армянское правительство примет решение выйти из ОДКБ, когда получат сильные гарантии безопасности от Запада. И такие гарантии Запад может дать только тогда, когда Россия потерпит поражение в Украине. До этого и Запад, и Армения будут очень осторожными. Скорее всего, отношения с Россией в 2024 году будут такими же, как в этом. В рамках так называемой политики "два шага вперед, один - назад", - отмечает эксперт.

Причем такая формулировка справедлива и для отношений Армении с Западом. Многовекторность объясняется, в частности, грузинским примером. Когда при Михаиле Саакашвили был взят курс на евроинтеграцию, а в 2008 году произошла российская агрессия в Абхазии и Южной Осетии.

Сейчас Россия играет большую роль во внешней политике Армении. Да, у них нет общих границ, но есть угроза того, что если Ереван откажется от сотрудничества, то Москва может способствовать свержению власти.

"После азербайджанской операции в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года в Ереване проходили антиправительственные протесты. И были опасения, что если демонстрации перерастут в нечто большее, Россия использует их для смены правительства", - добавил Войтасевич.

Подробнее о том, что происходит в треугольнике Армения - Запад - Россия, - в материале РБК-Украина .