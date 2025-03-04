Експерт розповів як прайс-кепи стримують імпорт та дестабілізують енергосистему

За його словами, енергосистему України критично необхідно адаптувати до майбутніх викликів.

"По-перше, необхідно створити графіки, щоби мінімізувати ці ризики і компенсувати нестачу електричної енергії, яка можлива влітку, насамперед через збільшення потужностей сонячної генерації, вітрової генерації і газової генерації, яка збудована, її немало збудовано. І безумовно, мабуть, доведеться у великих обсягах купувати імпорт електричної енергії влітку", - зазначив він.

За його думкою, існуюча система прайс-кепів значно обмежує можливості для комерційного імпорту електроенергії, що є критично важливим для стабілізації ринку в умовах зупинки роботи атомних блоків. Збільшення потужностей сонячних, вітрових і газових електростанцій може допомогти компенсувати дефіцит, однак обмеження на імпорт стають серйозною перешкодою.

Омельченко підкреслює, що для досягнення ефективного балансу в енергосистемі потрібно кардинально змінити модель ринку.

"Для цього потрібно поміняти модель ринку достатньо суттєво, щоб ліквідувати оту систему прайс-кепів, яка зараз існує і не дозволяє покривати дефіцит", – підсумовує Омельченко.

Нещодавно член наглядової ради "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що енергосистема України стикається з серйозними обмеженнями через встановлені прайс-кепи, що стримують імпорт електроенергії та впливають на баланс енергосистеми.