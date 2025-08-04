Експерт розповіла про наслідки від зростання експорту металобрухту
Через вибухове зростання обсягів експорту металобрухту Україна втратила вже понад 2 млрд доларів. І ця сума буде збільшуватися.
Про це заявила виконавча директорка Національної добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак, пише РБК-Україна.
"Рішення Європейського Союзу запровадити нагляд за торгівлею металобрухтом підтверджує: у сучасному світі брухт - це стратегічний ресурс, а не відходи. Тим часом Україна перебуває в незрівнянно більш критичній ситуації: наш металургійний сектор, життєво важливий і для оборони, і для майбутньої відбудови, потерпає від дефіциту сировини.Цей дефіцит лише у 2025 році, за попередніми оцінками, складе від 300 до 400 тис. тонн - і це ще до того, як хоча б одна тонна піде на експорт", - каже експертка.
Вона зауважила, що плани щодо експорту брухту на 2025 рік практично дорівнюють прогнозованому річному дефіциту на внутрішньому ринку. Таким чином, експорт не просто відбувається паралельно, а безпосередньо спричиняє та поглиблює дефіцит сировини для української промисловості.
"Для бюджету наслідки такої політики є вкрай негативними. Переробка тонни брухту на сталь всередині країни генерує у 8,5 разів більше надходжень до економіки, ніж її експорт. Одна тонна сталі приносить близько 1,200 доларів валютної виручки, тоді як тонна експортованого брухту - лише до 350 доларів. Тому 293 тис. тонн брухту, експортовані у 2024 році, є втраченою можливістю отримати для економіки додаткові 2 млрд грн», - наголосила Оринчак.
Вона також зауважила, що часто експортні операції щодо брухту проводяться через фізичних осіб-підприємців, що мінімізує податкові надходження до бюджету. Крім того, існують обґрунтовані підозри, що валютна виручка від таких угод не завжди повертається до України, що позбавляє державу життєво важливих надходжень у воєнний час.
"Фактично, ми не лише втрачаємо сировину, а й опосередковано субсидуємо промисловість економічних конкурентів. Ця ситуація підриває нашу обороноздатність та майбутню відбудову. Кожна тонна брухту повинна працювати на відбудову та захист України, а не на живлення іноземних промисловців. Це питання національного економічного суверенітету", - підкреслила Оринчак.
Раніше у Федерації металургів повідомили, що через "сірий" експорт металобрухту Україна втратила вже 3 млрд гривень. За схемами металобрухт вивозиться спершу до ЄС, де не діють мита, а вже звідти - реекспортується в Туреччину.
Так нечесні ділки обходять українське експортне мито в 180 євро за тонну брухту. У 2023 році держбюджет втратив на цих схемах понад 2 млрд грн. Цього року сума вже перевищила 3 млрд грн.
Як відомо, за перше півріччя 2025 року Україна експортувала на 63,4% більше металобрухту, ніж торік. Лише в червні експорт зріс на 115% у річному вимірі. Основний напрям - Польща (70% поставок).