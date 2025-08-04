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Эксперт рассказала о последствиях от роста экспорта металлолома

Понедельник 04 августа 2025 12:16
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Эксперт рассказала о последствиях от роста экспорта металлолома Фото: Ксения Орынчак (facebook.com kseniaorynchak)
Автор: Александр Мороз

Из-за взрывного роста объемов экспорта металлолома Украина потеряла уже более 2 млрд долларов. И эта сумма будет увеличиваться.

Об этом заявила исполнительный директор Национальной добывающей промышленности Украины (НАДПУ) Ксения Оринчак, пишет РБК-Украина.

"Решение Европейского Союза ввести надзор за торговлей металлоломом подтверждает: в современном мире лом - это стратегический ресурс, а не отходы. Между тем Украина находится в несравненно более критической ситуации: наш металлургический сектор, жизненно важный и для обороны, и для будущего восстановления, страдает от дефицита сырья. Этот дефицит только в 2025 году, по предварительным оценкам, составит от 300 до 400 тыс. тонн - и это еще до того, как хотя бы одна тонна пойдет на экспорт", - говорит эксперт.

Она отметила, что планы по экспорту лома на 2025 год практически равны прогнозируемому годовому дефициту на внутреннем рынке. Таким образом, экспорт не просто происходит параллельно, а непосредственно вызывает и углубляет дефицит сырья для украинской промышленности.

"Для бюджета последствия такой политики являются крайне негативными. Переработка тонны лома на сталь внутри страны генерирует в 8,5 раз больше поступлений в экономику, чем ее экспорт. Одна тонна стали приносит около 1,200 долларов валютной выручки, тогда как тонна экспортируемого лома - лишь до 350 долларов. Поэтому 293 тыс. тонн лома, экспортированные в 2024 году, являются упущенной возможностью получить для экономики дополнительные 2 млрд грн", - подчеркнула Оринчак.

Она также отметила, что часто экспортные операции по лому проводятся через физических лиц-предпринимателей, что минимизирует налоговые поступления в бюджет. Кроме того, существуют обоснованные подозрения, что валютная выручка от таких сделок не всегда возвращается в Украину, что лишает государство жизненно важных поступлений в военное время.

"Фактически, мы не только теряем сырье, но и косвенно субсидируем промышленность экономических конкурентов. Эта ситуация подрывает нашу обороноспособность и будущее восстановление. Каждая тонна лома должна работать на восстановление и защиту Украины, а не на питание иностранных промышленников. Это вопрос национального экономического суверенитета", - подчеркнула Оринчак.

Ранее в Федерации металлургов сообщили, что из-за "серого" экспорта металлолома Украина потеряла уже 3 млрд гривен. По схемам металлолом вывозится сначала в ЕС, где не действуют пошлины, а уже оттуда - реэкспортируется в Турцию.

Так нечестные дельцы обходят украинскую экспортную пошлину в 180 евро за тонну лома. В 2023 году госбюджет потерял на этих схемах более 2 млрд грн. В этом году сумма уже превысила 3 млрд грн.

Как известно, за первое полугодие 2025 года Украина экспортировала на 63,4% больше металлолома, чем в прошлом году. Только в июне экспорт вырос на 115% в годовом измерении. Основное направление - Польша (70% поставок).

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