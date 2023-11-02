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Експерт роз'яснив, як вибори у США можуть посилити Україну

Фото: експерт роз'яснив, як вибори у США можуть посилити Україну (flickr by Rob Young)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Парламентські та президентські вибори у Сполучених Штатах можуть призвести до посилення допомоги Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Я навіть покладаю деякі надії на вибори в США, хоч би як парадоксально це звучало. З одного боку, республіканці вимагають більшої підзвітності, з іншого - більше допомоги, звинувачуючи адміністрацію Джо Байдена в нерішучості", - зазначив експерт.

За його словами, на цьому фоні деякі постачання зброї в Україну можуть бути прискорені для активізації на фронті.

Президентські вибори у США

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

Перед цим пройдуть праймеріз Республіканської та Демократичної партій, на яких вони визначать по одному кандидату.

Головним кандидатом від демократів є президент Джо Байден, а від республіканців - колишній президент Дональд Трамп.

Голоси мають бути офіційно підраховані до 6 січня 2025 року, а на 20 січня заплановано інавгурацію.

Раніше у Байдена з'явився перший конкурент-демократ на президентських виборах.

 

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