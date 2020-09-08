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Эксперт рассказала, как организовать голосование во время пандемии

Киев, Вторник 08 сентября 2020 10:34
Эксперт рассказала, как организовать голосование во время пандемии
Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Сейчас в Украине нет четкого механизма проведения выборов в период пандемии. Чтобы не допустить срыва избирательной кампании координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская предлагает проводить тестирование на коронавирус членам комиссий, в том числе и тем, кто не имеет симптомов.

Об этом она заявила в интервью РБК-Украина.

"Возможно, их легче и дешевле государству тестировать, чем в последние дни проводить перезагрузку комиссий, идти на срыв голосования. Есть система выездного организованного тестирования, которая сейчас доступна только в частных клиниках, возможно, ее нужно забронировать для членов комиссий и делать уже сейчас расчеты и выделять средства на эти потенциальные расходы", - сказала Айвазовская.

Она отметила необходимость разработки алгоритмов реагирования на вспышку коронавируса в комиссиях. Наибольшей зоной риска является три дня перед голосованием и несколько дней после него.

"Если испугать членов комиссии тем, что заболели их коллеги, не имея даже доказательств и результатов тестирования, но пустить эту молву, то сработает инстинкт самосохранения. Человек не придет на работу в комиссию, будет имитировать какие-то симптомы. Или партии и сами могут злоупотреблять непроверенной информацией", - добавила Айвазовская.

Ранее РБК-Украина писало, что юридически в Украине нельзя отменить местные выборы, однако можно отсрочить на срок не более 90 дней.

Также сообщалось, что СНБО разрабатывает протокол на случай вспышек коронавируса на избирательных участках, чтобы выборы состоялись во всех регионах, включая "красную зону".

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