Эксперт рассказал, как растет рынок пассажирских авиаперевозок по Украине

"Качество жизни сложно померить и посчитать, но мы все ее ощущаем. И одна из составляющих этого качества - свобода. Свобода выбирать, свобода перемещаться. К хорошим дорогам мы начинаем осторожно привыкать. Следующий шаг - небо, куда тоже досталась "Большая стройка", - говорит эксперт.

В этом году по инфраструктурной программе президента открыли новую взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Одессы. Она стала первой ВПП, построенной в Украине с 2012 года.

Также запустили регулярные авиарейсы между Киевом и Черновцами, Ужгородом и Кривым Рогом. Ремонтируют или готовят к реконструкции аэропорты Винницы, Полтавы, Днепра, Ровно, Херсона, Кривого Рога, Житомира и Ужгорода.

"Первая задача - наладить регулярное сообщение со столицей, вторая - запустить международные авиарейсы из региональных аэропортов. И если вы думаете, что это перспектива далеких дней, вот вам первые результаты. Рейсы Киев-регионы уже заполнены на 100%. Авиакомпании прокладывают новые маршруты и привлекают клиентов", - пишет Быков.

В качестве примера эксперт приводит предложение авиакомпании WINDROSE на День независимости: билеты по 300 гривен на рейсы внутри страны. По мнению Быкова, с развитием аэропортов таких предложений будет еще больше.

"Каждый новый открытый аэропорт, каждая построенная или отремонтированная взлетная полоса - это новые направления, горизонты и возможности. Авиакомпании будут конкурировать за клиентов, предлагать скидки, акции, программы лояльности. Выиграют от этого все: бизнес будет развиваться, люди смогут быстрее и дешевле путешествовать", - прогнозирует эксперт.