Експерт розповів, як зростає ринок пасажирських авіаперевезень по Україні

"Якість життя складно поміряти і порахувати, але ми всі її відчуваємо. І одна зі складових цієї якості - свобода. Свобода вибирати, свобода переміщатися. До хороших доріг ми починаємо обережно звикати. Наступний крок - небо, куди теж дісталося "Велике будівництво", - говорить експерт.

Цього року за інфраструктурною програмою президента відкрили нову злітно-посадкову смугу в міжнародному аеропорту Одеси. Вона стала першою ЗПС, побудованою в Україні з 2012 року.

Також запустили регулярні авіарейси між Києвом і Чернівцями, Ужгородом і Кривим Рогом. Ремонтують або готують до реконструкції аеропорти Вінниці, Полтави, Дніпра, Рівного, Херсона, Кривого Рогу, Житомира та Ужгорода.

"Перше завдання - налагодити регулярне сполучення зі столицею, друге - запустити міжнародні авіарейси з регіональних аеропортів. І якщо ви думаєте, що це перспектива далеких днів, ось вам перші результати. Рейси Київ-регіони вже заповнені на 100%. Авіакомпанії прокладають нові маршрути і залучають клієнтів", - пише Биков.

Як приклад експерт наводить пропозицію авіакомпанії WINDROSE на День незалежності: квитки по 300 гривень на рейси усередині країни. На думку Бикова, з розвитком аеропортів таких пропозицій буде ще більше.

"Кожен новий відкритий аеропорт, кожна побудована або відремонтована злітна смуга - це нові напрямки, горизонти і можливості. Авіакомпанії будуть конкурувати за клієнтів, пропонувати знижки, акції, програми лояльності. Виграють від цього всі: бізнес розвиватиметься, люди зможуть швидше і дешевше подорожувати", - прогнозує експерт.