Отставка Кабмина: в Раде нет документальных предложений

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал предложения по поводу отставки Кабинета министров. Он заверил, что не получал каких-либо предложений по этому вопросу.

Об этом глава Верховной рады рассказал в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что работает достаточно эффективно с представителями правительства и премьер-министром.

"По состоянию на сегодня каких-либо заявлений со стороны большинства я таких предложений не слышал, а тем более - не видел их в документальном виде", - сказал Разумков.

РБК-Украина со ссылкой на свой источник во фракции "Слуга народа" писало, что исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко после провала второго голосования вряд ли станет министром в правительстве Дениса Шмыгаля. Он может не захотеть, чтобы его кандидатуру опять выносили в сессионный зал Верховной рады.

Напомним, в четверг, 28 января, Верховная рада Украины опять отказалась назначить новым министром энергетики Юрия Витренко. За него проголосовали лишь 204 парламентария при 226 минимально необходимых.

У президента Владимира Зеленского говорили, что кресло первого вице-премьера может стать для Витренко испытательным сроком на должность следующего премьер-министра.

Так, ранее глава КМУ Денис Шмигаль заявлял, что на сегодня не стоит говорить о возможной смене правительства.