Експерт розповів про наслідки можливої перезавантаження Кабміну

За його словами, після зміни уряду українці чекають швидких рішень. Так було і в часи попереднього президента Петра Порошенка, коли прем'єр-міністром був Арсеній Яценюк і весь негатив був сконцентрований на ньому.

"І ось, знімають прем'єра, якому не довіряє населення, відбувається зростання сподівань і надій українців на краще, і довіра до новопризначеного (Володимиру - ред.) Гройсману становить близько 22-24%. На вересень 2016 року відбувається класичне зниження, тому що нічого не змінилося. А потім різко підняли пенсії і мінімальні зарплати, суттєвіше ніж коли-небудь, хай і не всі пенсіонери отримали", - розповів Антипович.

Він зазначив, що після цього відбулося зростання довіри як до уряду, так і до президента. Але вже через два місяці люди звикли і ніхто не дякував уряд за підвищення пенсій.

"Тому може допомогти зміна уряду? Звичайно, чому б і ні. Заміна уряду, звичайно, це більш простий механізм зняття кришки і випускання пари, ніж перезавантаження Ради", - додав соціолог.

Антипович заявив, що зміна уряду менш болісний шлях, ніж зміна парламенту.

"Тому що фракція СН зменшиться в два рази точно, а може і більше, ніж в два рази. Чи це можливо? Думаю, можливо, і питання в Зеленском, який може прийняти таке рішення, але чи потрібно воно Зеленському?.. Я думаю такий "кришкою" швидше стане уряд - тільки ледачий не говорив про зміну Шмигаля восени, потім взимку, вже березень, і знову говорять", - пояснив експерт.