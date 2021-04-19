Эксперт рассказал о подробностях проведения конкурса по выбору давальческого сырья для ОПЗ

Расположенный в городе Южный "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), специализирующийся на производстве аммиака и карбамида, проводит конкурс по выбору поставщика давальческого сырья.

По его словам, механика проведения конкурса выглядит следующим образом:

первый этап - подача квалификационных предложений от участников и внесение залога для участия в конкурсе;

- подача квалификационных предложений от участников и внесение залога для участия в конкурсе; второй этап - проведение электронных торгов на товарной бирже "Полонекс", что исключает непрозрачные схемы, ангажированность и вмешательство субъективного человеческого фактора;

"Если несколько участников конкурса выдвинут одинаковые ценовые предложения в ходе электронных торгов, правление ОПЗ проведет переговоры с участниками, по итогам которых будет заключен контракт на поставки давальческого сырья", - отмечает эксперт.

Руководство ОПЗ при разработке условий конкурса выдвинуло к его участникам жесткие антикоррупционные требования. Как отмечает Скаршевский, это сделано "для недопущения возврата завода под прямой либо опосредованный контроль олигархических групп и минимизации рисков работы с коммерческим структурами, имеющими непрозрачную структуру собственности".

Новый контракт с поставщиком давальческого сырья, указывает Скаршевский, станет более финансово выгодным для ОПЗ.

"Так как ОПЗ имеет возможности для наращивания объемов производства, увеличена норма поставок газа, которую должен ежемесячно обеспечить давалец. При условии работы двух агрегатов по производству карбамида и двух аммиачных агрегатов давалец должен ежемесячно поставлять 100-120 млн кубометров газа, что позволит произвести до 52 тыс. тонн товарного аммиака и более 85 тыс. тонн карбамида", - отмечает эксперт.

Также повышен минимальный размер платы за переработку сырья, что позволит заводу получить дополнительный финансовый ресурс.

"Согласно новым условиям, за тонну аммиака ОПЗ получит минимум $42, за тонну карбамида минимум $61 без учета дополнительной премии, высчитываемой по специальной формуле", - заявил эксперт.

Новый давалец начнет поставлять газ на ОПЗ с 1 мая.

"Уже в самое ближайшее время станет известно имя нового давальца для ОПЗ. В результате ОПЗ должен получить гарантию загрузки производственных мощностей, а государство, как текущий собственник завода, рост капитализации ОПЗ накануне стартующей большой приватизации", - резюмировал Скаршевский.