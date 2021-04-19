Експерт розповів про подробиці проведення конкурсу з вибору давальницької сировини для ОПЗ

Розташований у місті Південний "Одеський припортовий завод" (ОПЗ), що спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду, проводить конкурс з вибору постачальника давальницької сировини.

Про це розповів економіст Віктор Скаршевський .

За його словами, механіка проведення конкурсу виглядає наступним чином:

перший етап - подання кваліфікаційних пропозицій від учасників та внесення застави для участі в конкурсі;

- подання кваліфікаційних пропозицій від учасників та внесення застави для участі в конкурсі; другий етап - проведення електронних торгів на товарній біржі "Полонекс", що виключає непрозорі схеми, ангажованість і втручання суб'єктивного людського фактора;

"Якщо кілька учасників конкурсу висунуть однакові цінові пропозиції в ході електронних торгів, правління ОПЗ проведе переговори з учасниками, за підсумками яких буде укладено контракт на постачання давальницької сировини", - відзначає експерт

Керівництво ОПЗ при розробці умов конкурсу висунуло до його учасників жорсткі антикорупційні вимоги. Як зазначає Скаршевський, це зроблено "для недопущення повернення заводу під прямий або опосередкований контроль олігархічних груп і мінімізації ризиків роботи з комерційними структурами, які мають непрозору структуру власності".

Новий контракт з постачальником давальницької сировини, вказує Скаршевський, стане більш фінансово вигідним для ОПЗ.

"Оскільки ОПЗ має можливості для нарощування обсягів виробництва, збільшена норма поставок газу, яку повинен щомісяця забезпечити давалець. За умови роботи двох агрегатів виробництва карбаміду і двох аміачних агрегатів давалець повинен щомісячно поставляти 100-120 млн кубометрів газу, що дозволить провести до 52 тис. тонн товарного аміаку та понад 85 тис. тонн карбаміду", - відзначає експерт.

Також підвищено мінімальний розмір плати за переробку сировини, що дозволить підприємству отримати додатковий фінансовий ресурс.

"Згідно з новими умовами, за тонну аміаку ОПЗ отримає мінімум $42 за тонну карбаміду мінімум $61 без урахування додаткової премії, які вираховуються за спеціальною формулою", - заявив експерт.

Новий давалець почне поставляти газ на ОПЗ з 1 травня.

"Вже найближчим часом стане відоме ім'я нового давальця для ОПЗ. В результаті ОПЗ повинен отримати гарантію завантаження виробничих потужностей, а держава, як поточний власник заводу, зростання капіталізації ОПЗ напередодні стартує великої приватизації", - резюмував Скаршевський.