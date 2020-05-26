ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эксперт рассказал, как конфликт между США и Китаем заденет Украину

Новости » Политика     26.05.2020 - 09:17
Эксперт рассказал, как конфликт между США и Китаем заденет Украину
Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)

Киев не смог выстроить полноценных отношений ни с США, ни с Китаем

Американо-китайский конфликт все же заденет Украину, но на более глобальном уровне. Речь идет о нарушении основополагающих принципов мирового порядка, к которым апеллирует Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая холодная война: как США конфликтуют с Китаем и чего ждать Украине".

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса считает, что Украина в этом плане уязвима сразу по двум параметрам. Во-первых, из-за маленького политического и торгово-экономического веса страна находится на периферии мировых отношений, к тому же ведет себя весьма пассивно. Это ярко проявилось в том, как война на Донбассе со временем ушла глубоко вниз в мировой повестке дня, особенно на фоне обострения других мировых проблем. Во-вторых, Киев не смог выстроить полноценных отношений ни с США, ни с Китаем.

"Пока оба гиганта борются между собой, мы не можем занять чью-то позицию, боясь нарушить баланс. Но при этом мы и не умеем нормально балансировать, нет для этого ни ресурсов, ни кадров, ни политической воли", - сказал Куса.

Как он заявил, власть Украины сейчас реагрует на на конфликтные ситуации, ничего не комментируя и не предпринимая. По его словам, нынешней истории это, возможно, не самый худший из всех возможных вариантов. Хотя борьба двух мировых гигантов теоретически может обернуться и на благо Украины. К примеру, если Китай решит сделать упор на европейский рынок или западные страны начнут активно переносить сюда свои производства.

Напомним, Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии.

Отметим, в США впервые за 28 лет обсуждали проведение ядерного испытания.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Милан Лелич

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиУкраинаКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь