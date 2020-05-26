Эксперт рассказал, как конфликт между США и Китаем заденет Украину

Фото: флаги США и Китай (коллаж РБК-Украина)

Киев не смог выстроить полноценных отношений ни с США, ни с Китаем

Американо-китайский конфликт все же заденет Украину, но на более глобальном уровне. Речь идет о нарушении основополагающих принципов мирового порядка, к которым апеллирует Украина.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Новая холодная война: как США конфликтуют с Китаем и чего ждать Украине".

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса считает, что Украина в этом плане уязвима сразу по двум параметрам. Во-первых, из-за маленького политического и торгово-экономического веса страна находится на периферии мировых отношений, к тому же ведет себя весьма пассивно. Это ярко проявилось в том, как война на Донбассе со временем ушла глубоко вниз в мировой повестке дня, особенно на фоне обострения других мировых проблем. Во-вторых, Киев не смог выстроить полноценных отношений ни с США, ни с Китаем.

"Пока оба гиганта борются между собой, мы не можем занять чью-то позицию, боясь нарушить баланс. Но при этом мы и не умеем нормально балансировать, нет для этого ни ресурсов, ни кадров, ни политической воли", - сказал Куса.

Как он заявил, власть Украины сейчас реагрует на на конфликтные ситуации, ничего не комментируя и не предпринимая. По его словам, нынешней истории это, возможно, не самый худший из всех возможных вариантов. Хотя борьба двух мировых гигантов теоретически может обернуться и на благо Украины. К примеру, если Китай решит сделать упор на европейский рынок или западные страны начнут активно переносить сюда свои производства.

Напомним, Китай призывает США прекратить тратить время на политические аспекты пандемии.

Отметим, в США впервые за 28 лет обсуждали проведение ядерного испытания.

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Автор: Милан Лелич