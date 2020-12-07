ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Эксперт раскритиковал намерения потратить из госбюджета 500 млн на интернет в селах

Киев, Понедельник 07 декабря 2020 12:59
Эксперт раскритиковал намерения потратить из госбюджета 500 млн на интернет в селах
Фото: вышка (из открытых источников)
Автор: РБК-Украина

Выделение полмиллиарда гривен, заложенных в госбюджете-2021 на интернет в селах, не актуально из-за критической финансовой ситуации в стране и значительных коррупционных рисков.

Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи гражданского сектора Украины " Иван Петухов.

По его словам, развитие интернета в стране обеспечивается частными компаниями, государство в это никаких средств не вложило. И 500 млн грн, которые хотят предусмотреть в бюджете на следующий год на развитие интернета в сельской местности, могут, по его мнению, быть просто украдены.

"Интернет построено в Украине частным сектором. Ни копейки до сегодняшнего дня государство не внесла. И это почти 70%, если уже не больше, покрыто Украины доступом к сети Интернет. Я так понимаю, эти деньги направлены только на хищение", - сказал Петухов.

Напомним, Министерство цифровой трансформации предлагает заложить в бюджет на 2021 год 500 млн грн на цифровые средства сельской местности.

Ранее Верховная рада направила на доработку закон, которым регулируется стоимость интернета. До этого проект закона ветировал президент Владимир Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Телеком & IT СвязьинтернетГосбюджет

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь