ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Эксперт, проводивший экспертизу для "Стоп шлам", не смог объяснить ее методику

Новина українською →
Николаев, Четверг 04 ноября 2021 15:18
Эксперт, проводивший экспертизу для "Стоп шлам", не смог объяснить ее методику Фото: частный эксперт Евгений Юрченко
Автор: Наталия Гурковская

Частный эксперт Евгений Юрченко, комментируя исследование волос жителей Николаевской области, которое проводилось по заказу ОО "Стоп шлам", не предоставил никакой информации о том, как именно происходила экспертиза и у кого именно отбирались образцы для нее и какая методика использовалась.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Юрченко изданию "Фокус".

"В Украине подобные исследования вообще не проводились. Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Что используется в качестве доказательств я не могу сказать", - отметил он.

Отметим, что общественная организация "Стоп шлам", заказавшая экспертизу ООО "КЭДЦ", пытается получить с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн компенсации "морального вреда". В суд они не смогли предоставить доказательства влияния работы на экологию и здоровье жителей и привлекли частную структуру, в которой заказали платное исследование.

"Раньше на пресс-конференции, где анонсировалось начало этого исследования, на прямой вопрос, эксперт затруднился назвать ни методику его проведения, ни условия, при которых осуществлялся сбор образцов. Однако заранее озвучивал результаты. Замалчивается эта информация и сейчас в интервью, которое появилось перед очередным судебным заседанием. Это очередная попытка повлиять на суд очередной фейковой информацией", - отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Ранее полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые выдали экспертизу по причинению морального вреда членам ОО "Стоп шлам", на основании которого суд вынес решение о взыскании с МОС 9,2 млрд грн.

Министр юстиции Денис Малюска назвал эту экспертизу незаконной, а Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко. Они вышли за пределы своей компетенции и предоставили выводы по правам, медицине и экологии без изучения документов, не встречались с "потерпевшими", а в исследовании использовали несуществующую методику.

На Николаевском глиноземном действия активистов, экспертов и судей считают хорошо спланированной рейдерской атакой, а все тезисы спикеров организации называют фейками. Относительно основателей "Стоп шлам", экспертов и судей, которые им помогали, расследуются четыре уголовных производства.

Читайте РБК-Украина в Google News
НГЗ
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины