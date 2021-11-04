Эксперт, проводивший экспертизу для "Стоп шлам", не смог объяснить ее методику
Частный эксперт Евгений Юрченко, комментируя исследование волос жителей Николаевской области, которое проводилось по заказу ОО "Стоп шлам", не предоставил никакой информации о том, как именно происходила экспертиза и у кого именно отбирались образцы для нее и какая методика использовалась.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Юрченко изданию "Фокус".
"В Украине подобные исследования вообще не проводились. Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Что используется в качестве доказательств я не могу сказать", - отметил он.
Отметим, что общественная организация "Стоп шлам", заказавшая экспертизу ООО "КЭДЦ", пытается получить с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн компенсации "морального вреда". В суд они не смогли предоставить доказательства влияния работы на экологию и здоровье жителей и привлекли частную структуру, в которой заказали платное исследование.
"Раньше на пресс-конференции, где анонсировалось начало этого исследования, на прямой вопрос, эксперт затруднился назвать ни методику его проведения, ни условия, при которых осуществлялся сбор образцов. Однако заранее озвучивал результаты. Замалчивается эта информация и сейчас в интервью, которое появилось перед очередным судебным заседанием. Это очередная попытка повлиять на суд очередной фейковой информацией", - отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.
Ранее полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые выдали экспертизу по причинению морального вреда членам ОО "Стоп шлам", на основании которого суд вынес решение о взыскании с МОС 9,2 млрд грн.
Министр юстиции Денис Малюска назвал эту экспертизу незаконной, а Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко. Они вышли за пределы своей компетенции и предоставили выводы по правам, медицине и экологии без изучения документов, не встречались с "потерпевшими", а в исследовании использовали несуществующую методику.
На Николаевском глиноземном действия активистов, экспертов и судей считают хорошо спланированной рейдерской атакой, а все тезисы спикеров организации называют фейками. Относительно основателей "Стоп шлам", экспертов и судей, которые им помогали, расследуются четыре уголовных производства.