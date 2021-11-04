Експерт, що проводив експертизу для "Стоп шлам", не зміг пояснити її методику

Приватний експерт Євген Юрченко, коментуючи дослідження волосся мешканців Миколаївської області, яке проводилося на замовлення ГО "Стоп шлам", не надав жодної інформації про те, як саме відбувалась експертиза та у кого саме відбиралися зразки для неї та яка методика використовувалась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Юрченка виданню "Фокус".

"В Україні подібні дослідження взагалі не проводилися. Не кажучи про те, щоб використовувати їх у суді. Що використовується у якості доказів я не можу сказати", - зазначив він.

Відзначимо, що громадська організація "Стоп шлам", яка замовила експертизу ТОВ "КЕДЦ", намагається отримати з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн компенсації "моральної шкоди". До суду вони не змогли надати докази впливу роботи на екологію та здоров’я мешканців, тож залучили приватну структуру, у якій замовили платне дослідження.

"Раніше на прес-конференції, де анонсувався початок цього дослідження, на пряме питання, експерт не зміг назвати ані методику його проведення, ані умови, за яких здійснювався збір зразків. Проте заздалегідь озвучував результати. Замовчується ця інформація і зараз в інтерв'ю, яке з’явилося перед черговим судовим засіданням. Тож це чергова спроба вплинути на суд черговою фейковою інформацією", - зазначив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.