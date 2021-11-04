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Експерт, що проводив експертизу для "Стоп шлам", не зміг пояснити її методику

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Миколаїв, Четвер 04 листопада 2021 15:18
Експерт, що проводив експертизу для "Стоп шлам", не зміг пояснити її методику Фото: приватний експерт Євген Юрченко
Автор: Наталія Гурковська

Приватний експерт Євген Юрченко, коментуючи дослідження волосся мешканців Миколаївської області, яке проводилося на замовлення ГО "Стоп шлам", не надав жодної інформації про те, як саме відбувалась експертиза та у кого саме відбиралися зразки для неї та яка методика використовувалась.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Юрченка виданню "Фокус".

"В Україні подібні дослідження взагалі не проводилися. Не кажучи про те, щоб використовувати їх у суді. Що використовується у якості доказів я не можу сказати", - зазначив він.

Відзначимо, що громадська організація "Стоп шлам", яка замовила експертизу ТОВ "КЕДЦ", намагається отримати з Миколаївського глиноземного заводу 9,2 млрд грн компенсації "моральної шкоди". До суду вони не змогли надати докази впливу роботи на екологію та здоров’я мешканців, тож залучили приватну структуру, у якій замовили платне дослідження.

"Раніше на прес-конференції, де анонсувався початок цього дослідження, на пряме питання, експерт не зміг назвати ані методику його проведення, ані умови, за яких здійснювався збір зразків. Проте заздалегідь озвучував результати. Замовчується ця інформація і зараз в інтерв'ю, яке з’явилося перед черговим судовим засіданням. Тож це чергова спроба вплинути на суд черговою фейковою інформацією", - зазначив адвокат МГЗ Володимир Ващенко.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом підроблення документів експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які видали експертизу щодо завдання моральної шкоди членам ГО "Стоп шлам", на підставі якого суд виніс рішення про стягнення з МГЗ 9,2 млрд грн.

Міністр юстиції Денис Малюська назвав згадувану експертизу незаконною, а Центральна експертно-кваліфікаційна комісія при Міністерстві юстиції призупинила свідоцтва експертів Ірхіна, Левчука та Литвиненка. Вони вийшли за межі своєї компетенції та надали висновки з питань права, медицини і екології без вивчення документів, не зустрічалися з "потерпілими", а в дослідженні використали неіснуючу методику.

На Миколаївському глиноземному дії активістів, експертів та суддів вважають добре спланованою рейдерською атакою, а всі тези спікерів організації називають фейками. Стосовно засновників "Стоп шлам", експертів та суддів, які їм допомагали розслідуються чотири кримінальних провадження.

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МГЗ
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