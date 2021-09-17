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Полиция расследует действия экспертов, насчитавших 9,2 млрд морального вреда для "Стоп шлам"

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Киевр, Пятница 17 сентября 2021 13:29
Полиция расследует действия экспертов, насчитавших 9,2 млрд морального вреда для "Стоп шлам" Фото: полиция расследует действия экспертов, которые насчитали 9,2 млрд морального вреда для " Стоп шлам "(Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НГЗ в Facebook.

Правоохранители квалифицируют действия Ирхина, Левчука и Литвиненко по части 2 статьи 384 Уголовного кодекса Украины – "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Ранее эти эксперты выдали заключение о нанесении морального вреда членам ОО "Стоп шлам", на основании которого суд вынес решение и обязал Николаевский глиноземный завод выплатить общественной организации 9,2 млрд грн.

В свою очередь Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства экспертов и привлекла их к дисциплинарной ответственности.

Согласно заключению комиссии, Ирхин, Левчук и Литвиненко вышли за пределы своих специальных знаний в качестве экспертов-психологов и дали заключения по вопросам права, медицины и экологии в категорической форме. В то же время они не изучали документы и не встречались с "пострадавшими" или профильными специалистами, а в исследовании использовали несуществующую методику.

Министр юстиции Денис Малюська назвал упомянутую экспертизу незаконной.

"Вывод, от которого глаза лезут на лоб. Эксперты в одном выводе, без каких-либо разговоров с пострадавшими, установили общий размер морального ущерба, причиненного 1279 лицам, оценив его в размере 1440 минимальных заработных плат для каждого такого "условно-статистического" лица", - написал Малюська на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее адвокат НГЗ заявил о том, что судья Ленинского районного суда г. Николаева Дмитрий Губницкий блокирует расследование дела о мошенничестве "Стоп шлам".

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НГЗ Стоп шлам
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