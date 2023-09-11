Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими

"Немає кращих енергетиків, ніж українські інженери, прості робітники, які в надзвичайних умовах все ж таки забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що ці панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Тут я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що дійсно зроблено вже багато", - сказав він.

Омельченко зазначив, що в першу чергу зараз проводяться роботи, які стосуються відновлення енергетичних блоків на теплових станціях, а також ремонтні роботи в компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Окремо експерт відзначив компанію ДТЕК, яка вже відремонтувала 13 блоків своїх ТЕС, а ще 7 ремонтує прямо зараз.

"Хоча знову треба сказати, що все відносно. І оскільки не можна відновити, це треба об’єктивно казати, енергетичну систему до того стану, яка була до цих ракетних атак", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що стан готовності країни до опалювального сезону становить майже 60%.