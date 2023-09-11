UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими

Фото: експерт позитивно оцінив стан підготовки енергетичних компаній до зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Працюючи у надзвичайних умовах українські енергетики готують енергетичне обладнання до роботи у наступному опалювальному сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Немає кращих енергетиків, ніж українські інженери, прості робітники, які в надзвичайних умовах все ж таки забезпечують нормальну підготовку до зими. Я вважаю, що ці панічні настрої, які дехто в просторі розвиває, не підлягають серйозному аналізу. Тут я повністю згоден з президентом Володимиром Зеленським, що дійсно зроблено вже багато", - сказав він.

Омельченко зазначив, що в першу чергу зараз проводяться роботи, які стосуються відновлення енергетичних блоків на теплових станціях, а також ремонтні роботи в компанії "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Окремо експерт відзначив компанію ДТЕК, яка вже відремонтувала 13 блоків своїх ТЕС, а ще 7 ремонтує прямо зараз.

"Хоча знову треба сказати, що все відносно. І оскільки не можна відновити, це треба об’єктивно казати, енергетичну систему до того стану, яка була до цих ракетних атак", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що стан готовності країни до опалювального сезону становить майже 60%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Опалювальный сезон