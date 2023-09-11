Эксперт положительно оценил состояние подготовки энергетических компаний к зиме

"Нет лучших энергетиков, чем украинские инженеры, простые рабочие, которые в чрезвычайных условиях все же обеспечивают нормальную подготовку к зиме. Я считаю, что эти панические настроения, которые некоторые в пространстве развивают, не подлежат серьезному анализу. Здесь я полностью согласен с президентом Владимиром Зеленским, что действительно сделано уже много, - сказал он.

Омельченко отметил, что в первую очередь сейчас проводятся работы по восстановлению энергетических блоков на тепловых станциях, а также ремонтные работы в компании "Укргидроэнерго" и "Энергоатом".

Отдельно эксперт отметил компанию ДТЭК, которая уже отремонтировала 13 блоков своих ТЭС, а еще 7 ремонтирует прямо сейчас.

"Хотя снова нужно сказать, что все относительно. И поскольку нельзя восстановить, это нужно объективно говорить, энергетическую систему до того состояния, которое было до этих ракетных атак", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что состояние готовности страны к отопительному сезону составляет около 60%.