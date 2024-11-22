ua en ru
Пт, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Експерт пояснив заяви РФ щодо "попередження" українців про удари "Орєшніком"

П'ятниця 22 листопада 2024 22:04
UA EN RU
Експерт пояснив заяви РФ щодо "попередження" українців про удари "Орєшніком" Фото: російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито убуде попереджати українців про майбутні удари "Орєшніком". Це є психологічним тиском.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Павло Нарожний.

На його думку, заява Кремля про те, що російська армія "проробляє механізми оповіщення цивільного населення України у разі нових ударів балістичними ракетами" може посилити психологічний тиск на українців.

Зокрема так само можуть вплинути і слова Путіна про те, що у разі застосування таких систем, як "Орєшнік", заздалегідь "відкрито та публічно" пропонуватимуть мирним жителям залишити небезпечні зони.

"Це робиться, щоб українці переключилися на офіційні джерела Росії, щоб українці дивилися та отримували порції брехні та пропаганди. Розраховано на паніку. Довіряти треба лише офіційним джерелам України", - пояснив експерт.

Росія запустила по Україні ракету "Орешнік"

21 листопада Росія вперше застосувала міжконтинентальну балістичну ракету для удару по Україні, повідомили у Повітряних силах. За даними ЗМІ, по Дніпру випустили ракету "Рубєж", яку Путін назвав тестовою системою "Орєшнік".

Також Путін заявив, що у випадку наступного застосування "Орєшніка" Росія нібито буде попереджати українців про це і радитиме йти в укриття.

Детально про те, що відомо про російську нову ракету читайте у матеріалі - "Нова ракета. Як "Орєшнік" перетворився на "Кедр" і кому адресовані погрози Путіна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Росія планувала на червень наступ на Суми та Харків: джерело в Генштабі розкрило деталі
Росія планувала на червень наступ на Суми та Харків: джерело в Генштабі розкрило деталі
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті