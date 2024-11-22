Експерт пояснив заяви РФ щодо "попередження" українців про удари "Орєшніком"

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито убуде попереджати українців про майбутні удари "Орєшніком". Це є психологічним тиском.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Павло Нарожний.

На його думку, заява Кремля про те, що російська армія "проробляє механізми оповіщення цивільного населення України у разі нових ударів балістичними ракетами" може посилити психологічний тиск на українців.

Зокрема так само можуть вплинути і слова Путіна про те, що у разі застосування таких систем, як "Орєшнік", заздалегідь "відкрито та публічно" пропонуватимуть мирним жителям залишити небезпечні зони.

"Це робиться, щоб українці переключилися на офіційні джерела Росії, щоб українці дивилися та отримували порції брехні та пропаганди. Розраховано на паніку. Довіряти треба лише офіційним джерелам України", - пояснив експерт.