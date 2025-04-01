ua en ru
Вт, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Експерт пояснив, що криється під заявами Трампа про Зеленського і Путіна

Вівторок 01 квітня 2025 14:10
UA EN RU
Експерт пояснив, що криється під заявами Трампа про Зеленського і Путіна Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки й Володимир Путін, диктатор Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Дмитро Олійник

Голова Білого дому Дональд Трамп по-різному ставиться до президента Володимира Зеленського й диктатора Росії Володимира Путіна. Останнього він "боїться".

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

"Тільки треба розуміти, що Трамп боїться Путіна. І тому по відношенню до України і президента Зеленського він говорить одне, а по відношенню до московського фюрера - друге", - заявив експерт.

Він навів приклад, порівнявши заяви Трампа стосовно Ірану та Росії. За його словами, республіканець пригрозив Ірану бомбардуваннями в разі відмови від підписання угоди щодо ядерної програми. Водночас говорячи про Росію, він лише пригрозив можливістю запровадження мит на імпорт її нафти. Експерт наголосив, що у 2024 році Штати взагалі не закуповували російську нафту, у 2023-му цей обсяг становив 5 тисяч барелів, а у 2022-му - 10 тисяч барелів.

"Оце "загув" Дональд, оце "вріже" митами по товарообігу між Росією та США. Ось вам і всі погрози, його злість", - додав він.

Погрози Трампа Путіну

Вчора, 31 березня, Трамп заявив, що Путін, на його думку, не відмовиться від укладення угоди, щоб припинити війну в Україні. Зокрема він додав, що існує психологічний дедлайн, коли у повномасштабній війні має припинитися режим вогню.

Нещодавно він також стверджував, що "розлючений" і "дуже злий" на диктатора через те, що останній заявляв про нелегітимність чинного президента України. Зокрема пригрозив ввести санкції на російську нафту в розмірі від 25 до 50 відсотків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп
NEWS
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
Україна та США узгоджують нову угоду щодо рідкісноземів: Сибіга розкрив деталі переговорів
DAILY
Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Удар для Путіна. Чим небезпечні для Кремля мита Трампа на російську нафту