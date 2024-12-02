Експерт пояснив ризики "сірих" зарплат на БРСМ, Motto та Avantage7

"А хто придумав термін "історичне підвищення податків?" Чим воно історичне? Для мене особисто насправді історичною подією буде те, коли держава почне повноцінно збирати існуючі податки, а підвищені – особливо. Бо без цього ніякого ефекту може і не бути. Це як воду ситом носити", – зазначив Куюн.

Він наголосив, що його дивує позиція податкової і всіх дотичних діячів щодо питань збору податків.

"Вже 2 роки ми робимо рейтинги зарплат серед паливних мереж. Останні дані: у 3 кв. 2024 р. в 30 з 50 найбільших мереж АЗС місячний оклад складає менше 15 тисяч гривень (12 300 грн на руки). Притому ця публіка відверто займається урінотерапією відносно податкової", – зазначив експерт.

За його даними, за 2 роки середня зарплата у БРСМ-Нафта навіть впала – з 10300 у 2023-му до 9889 грн/міс. у цьому. "Мотто" – була 7529, тепер – 6840 грн/міс. (з ПДФО). Одеська "Петромол" минулого року платила офіційно 4203 грн, цього – 4070 грн/міс.

Це та інше всі бачать, написав експерт. І цифри кажуть, що нічого не роблять.

"Я не знаю, як це розцінювати. Саботаж, корупція, професійна невідповідність? То який сенс підвищувати військовий збір на зарплату, якщо вона у багатьох в конвертах? Знайдіть декілька хвилин, подивіться цей сюжет. Офіційні зарплати до 10 тисяч, а по факту може бути і 30, і 40! Воно і так було всім зрозуміло, а тут вже просто задокументовано на відео. Чого вам ще не вистачає? Або щось знов заважає?", – підсумував Куюн.

Як повідомлялося, вчора набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану".