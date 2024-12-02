Эксперт объяснил риски "серых" зарплат на БРСМ, Motto и Avantage7

"А кто придумал термин "историческое повышение налогов?" Чем оно историческое? Для меня лично на самом деле историческим событием будет то, когда государство начнет полноценно собирать существующие налоги, а повышенные – особенно. Потому что без этого никакого эффекта может и не быть. Это как воду ситом носить", – отметил Куюн.

Он подчеркнул, что его удивляет позиция налоговой и всех причастных деятелей по вопросам сбора налогов.

"Уже 2 года мы делаем рейтинги зарплат среди топливных сетей. Последние данные: в 3 кв. 2024 г. в 30 из 50 крупнейших сетей АЗС месячный оклад составляет менее 15 тысяч гривен (12 300 грн на руки). При этом эта публика откровенно занимается уринотерапией относительно налоговой", – отметил эксперт.

По его данным, за 2 года средняя зарплата у БРСМ-Нефть даже упала – с 10300 в 2023 году до 9889 грн/мес. в этом. "Мотто" – было 7529, теперь – 6840 грн/мес. (с НДФЛ). Одесская "Петромол" в прошлом году платила официально 4203 грн, в этом – 4070 грн/мес.

Это и прочее все видят, написал эксперт. И цифры говорят, что ничего не делают.

"Я не знаю, как это расценивать. Саботаж, коррупция, профессиональное несоответствие? Так какой смысл повышать военный сбор на зарплату, если она у многих в конвертах? Найдите несколько минут, посмотрите этот сюжет. Официальные зарплаты до 10 тысяч, а по факту может быть и 30, и 40! Оно и так было всем понятно, а тут уж просто задокументировано на видео. Чего вам еще не хватает? Или что-то снова мешает?", - подытожил Куюн.

Как сообщалось, вчера вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения".