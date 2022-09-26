Експерт пояснив, навіщо Кремль оголосив мобілізацію

Кремль оголосив мобілізацію в Росії, зокрема, щоб показати хоч якийсь приріст захоплених територій та виправдати колосальні втрати військових.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник запасу ЗСУ та військовий аналітик Сергій Грабський.

"Це питання досить багатогранне. По-перше, їм потрібно показати щось, щоб був хоч якийсь приріст захоплених земель і виправдати свої колосальні жертви. Незважаючи на те, що вони замовчують цю інформацію, люди бачать втрати", - сказав експерт.

Також, за його словами, у такий спосіб росіяни вирішують ще одне завдання – залучення нових ресурсів.

"Вони зрозуміли, що традиційними методами не можуть набрати відповідну кількість військ. Тому вони в абсолютно традиційній манері будуть набирати так званих "туземців" з новоокупованих земель. Тобто вони будуть зганяти людей, як вони це робили з "мобіками" з Донецької та Луганської областей", - вважає Грабський.

Крім того, він зазначив, що в Росії вже кілька місяців формуються та готуються нові частини, які РФ хоче кинути на фронт.

"Йдеться не про добровольчі підрозділи або угруповання приватних військових компаній. Йдеться саме про повнокровні підрозділи, що формуються на російській території. Але для того, щоб їх підготувати, їм потрібен час - 3-5 місяців", - пояснив експерт.

Він додав, що Кремль намагається у будь-який спосіб закидати фронт "гарматним м'ясом", щоб утримати позиції, а потім підтягнути необхідну кількість військ.